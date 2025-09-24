LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El DUX refuerza su defensa con Madinataou Rouamba

La jugadora de Burkina Faso llega procedente del Beylerveyi SK de la liga turca

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:33

El DUX Logroño continúa incorporando jugadoras a su plantilla. Si ayer anunció un acuerdo con la ghanesa Adama Congo este miércoles ha hecho oficial la incorporación de la defensa Madinataou Rouamba, de 23 años y que llega procedente del Karagumruk de Estambul de la Super-Liga turca, equipo en el que ha militado en las tres últimas temporadas. Ha sido internacional con su selección en catorce ocasiones.

Rouamba, que llevará el dorsal 16 en el DUX Logroño, comenzó su carrera en mundo del fútbol en el Étincelles de Uagadugú, conjunto de la capital su país natal, para a partir de la temporada 2022/23 recalar en el Karagumruk tres temporadas. Posteriormente en el Beylerveyi SK club también de la capital turca.

La burkinesa se pone ya de inmediato a las órdenes del técnico del primer equipo, Héctor Blanco, acoplándose a los entrenamientos y partidos que ya están realizando las vinotinto.

