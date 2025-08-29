El DUX presenta su nueva equipación

El DUX Logroño vive días de ilusión inconmensurable. Este domingo volverá a vestirse de Primera para pisar de nuevo el tapete de Las Gaunas como ... equipo de la máxima categoría del fútbol femenino nacional. Por si la cita no tuviera suficiente pedigrí, la visita del Real Madrid hace que la expectación de la afición riojana suba como la espuma. Ya se conoce cuál será la equipación del conjunto riojano para este año y el ritmo en la venta de abonos va viento en popa por lo que las alegrías, en este caso, llegan por partida doble.

Cualquier equipo que juega en el Municipal tiene miedo de que, por sus dimensiones, de la sensación de que quedan demasiados huecos libres en sus gradas. Solo los partidos de la Copa del Rey ha podido paliar esa cruz y el DUX es conocer de ello. Sin embargo, la entidad capitalina se quiere marcar objetivos altos y le gustaría llegar a las 3.500 personas en partidos que dispute como local. Aún queda mucho para poder llegar a esas cifras, pero, de momento, la respuesta del público es más que positiva.

Fernando Martínez, director general del conjunto vinotinto, confirma que para el partido contra el Real Madrid del domingo ya se han vendido 700 localidades, entre entradas y los abonos; lo que supone una cifra que supera con creces las expectativas iniciales. «Es un dato muy bueno, más aún teniendo en cuenta que seguimos en agosto y muchas personas están todavía de vacaciones», explica.

El efecto llamada del Real Madrid también ha tenido mucho que ver, aunque desde la entidad riojana destacan que, además del rival, el precio popular de la entrada (15 euros) también ha animado la asistencia. La mayoría de los billetes se están adquiriendo de manera online, pero también puede seguir comprándose en el local de abonados que dispone el club en la plaza de Abastos de Logroño y en la taquilla de Las Gaunas el mismo día del partido.

Lo importante es que nadie falte a esta importante cita en la que el DUX Logroño quiere grabar su nombre de vuelta en la Liga F. La presentación, celebrada ayer en la tienda de Deportes Ferrer de la calle Siete Infantes, fue otro paso más hacia su consolidación como equipo de Primera. El DUX enseñó una primera camiseta con franjas rojas y granates, reafirmando su identidad vinotinto y el vínculo con la tierra del Rioja. La segunda, blanca y gris, será la alternativa para los partidos lejos de casa.

Las encargadas de lucir por primera vez la nueva piel del DUX para esta temporada fueron las jugadoras Valderas, Xime, Laura e Isina, junto a la portera Chelsea, todas renovadas este verano tras ser parte fundamental del ascenso histórico logrado en mayo. Su presencia en el acto sirvió para subrayar la apuesta del club por la continuidad y por dar protagonismo a las jugadoras que hicieron posible el regreso a la élite.