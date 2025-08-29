LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

De izquierda a derecha: Valderas, Xime, Chelsea, Laura e Isina con la nueva equipación para esta temporada del DUX Logroño durante su presentación. Justo Rodríguez
Fútbol | Primera División

El DUX presenta su nueva equipación

El equipo da a conocer su nueva piel para una ilusionante campaña y encara su debut ante el Real Madrid con buen ritmo en la venta de entradas

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:52

El DUX Logroño vive días de ilusión inconmensurable. Este domingo volverá a vestirse de Primera para pisar de nuevo el tapete de Las Gaunas como ... equipo de la máxima categoría del fútbol femenino nacional. Por si la cita no tuviera suficiente pedigrí, la visita del Real Madrid hace que la expectación de la afición riojana suba como la espuma. Ya se conoce cuál será la equipación del conjunto riojano para este año y el ritmo en la venta de abonos va viento en popa por lo que las alegrías, en este caso, llegan por partida doble.

