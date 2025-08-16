El DUX se mide a Osasuna centrado en su mejora

El DUX Logroño afronta esta tarde, a las 18.00 horas en Viana, su quinto amistoso de pretemporada contra el Osasuna, un rival conocido ... al que se ha medido en campañas recientes en Primera Federación. El conjunto riojano busca prolongar las buenas sensaciones que dejó el empate (1-1) del miércoles ante el AEM en La Isla, un partido en el que Mía Asenjo firmó el primer gol vinotinto de este verano.

El balance hasta la fecha no es el más brillante: derrotas ante Eibar, Real Sociedad y Alavés en los tres primeros compromisos, y tablas frente al conjunto catalán en el último. Sin embargo, el técnico Héctor Blanco no se deja llevar por los números y se centra en la evolución del grupo. «Vamos creciendo poquito a poco, cogiendo ideas y mecanismos», explicó tras el último encuentro.

El entrenador riojano subraya que la plantilla aún está en proceso de acoplarse, con jugadoras que apenas llevan tres o cuatro entrenamientos y otras que se han incorporado esta misma semana. «Ayer ya se empezaron a ver algunas cosas: más situaciones de peligro, más control del balón, que es donde debemos ser muy fuertes como el año pasado. Los resultados ahora nos importan menos; buscamos asentar esos mecanismos que necesitamos para afrontar una liga muy larga en las mejores condiciones», señaló.

En este proceso, la incorporación progresiva de jugadoras como las centrocampistas Daiana Falfán y Xime está aportando aire fresco a un equipo que, en las primeras semanas de trabajo, se había visto condicionado por la escasez de recambios del primer equipo.

El encuentro de esta tarde medirá a las riojanas contra un Osasuna que, a diferencia del DUX, se quedó a las puertas del 'play off' de ascenso la pasada temporada, finalizando sexto. Y los antecedentes invitan a pensar que el duelo será igualado: el curso pasado las dos veces que se vieron las caras acabaron en empate, 2-2 en la ida y 0-0 en la vuelta.