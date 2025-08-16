LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Celebración de una victoria del Dux Logroño. Rodrigo Merino
Fútbol | Liga F

El DUX se mide a Osasuna centrado en su mejora

El balance hasta la fecha no es el más brillante: derrotas ante Eibar, Real Sociedad y Alavés en los tres primeros compromisos, y tablas frente al conjunto catalán en el último

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Sábado, 16 de agosto 2025, 09:05

El DUX Logroño afronta esta tarde, a las 18.00 horas en Viana, su quinto amistoso de pretemporada contra el Osasuna, un rival conocido ... al que se ha medido en campañas recientes en Primera Federación. El conjunto riojano busca prolongar las buenas sensaciones que dejó el empate (1-1) del miércoles ante el AEM en La Isla, un partido en el que Mía Asenjo firmó el primer gol vinotinto de este verano.

