El DUX Logroño pierde un duelo por la permanencia

Derrota. Dolorosa y cruel derrota del DUX, tanto por cómo se fraguó, como contra quién. El conjunto riojano tenía ante sí a un Alhama recién ... ascendido al que debía ganar en Las Gaunas. Sin embargo, perdió (2-4) en un partido marcado por las revisiones del FVS, o también conocido como el VAR 'low cost' que utiliza la Liga F, y, como consecuencia, por la expulsión de Nancy Amoh en el primer tiempo que marcó el devenir del choque. Pese a empezar ganando.

Héctor Blanco no quiso especular ante un rival tan directo como es el Alhama y se mantuvo fiel a su idea repitiendo el 5-3-2 que ya le define, con Annelie y Valderas en los carriles, Rebeca, Nata y Matthews como muro defensivo, y un centro del campo con Amoh, Isina y Falfán. Arriba, la chispa corría a cargo de Flavine y Mía Asenjo.

El DUX arrancó enchufado, buscando la espalda de la defensa rival y el en el minuto 10 ya avisó con un pase medido de Falfán a Mía Asenjo, que superó a su marca en velocidad y armó un disparo cruzado que se estrelló contra la madera. El rechace lo cazó la propia Falfán desde la frontal, pero su remate salió alto.

La recompensa al esfuerzo no tardaría en llegar y siete minutos después del palo, Isina sirvió una falta lateral con precisión milimétrica, encontrando de nuevo a Asenjo. La delantera se liberó de su marca y, esta vez, no perdonó: cabezazo impecable junto al palo corto y 1-0 en el marcador. El primer aviso se había marchado al poste, a la segunda Mía no falló. El DUX buscó el segundo con un remate de Rebeca tras un córner, pero Del Toro estuvo segura. Sin embargo, el Alhama encontró oxígeno con un zapatazo de Quintero al larguero y empezó a incomodar más al conjunto riojano.

La jugada que cambió todo llegó con la expulsión de Nancy Amoh. La centrocampista, que ya tenía amarilla, entró fuerte sobre Anita y la colegiada le mostró la segunda tras revisar la acción en el monitor. Una acción polémica que deberá analizarse con el reglamento en la mano, pues supuestamente solo se revisan las acciones susceptibles de ser una roja directa no las amarillas aunque finalmente es lo que se mostró dejando a las locales con una menos y la sensación de que la balanza arbitral caía del lado visitante.

Llega el empate

El castigo fue inmediato. La falta posterior, lanzada por Yiyi, pegó en el palo y Miralles no logró blocar dejando el balón perdido en el área; Belén, atenta, lo empujó sobre la línea para el empate. Y en el añadido, el Alhama aprovechó la superioridad para darle la vuelta al marcador centro desde línea de fondo y cabezazo perfecto de Yiyi, de nuevo, para firmar el 1-2 antes de pisar vestuarios. Máxima efectividad del conjunto murciano, que tiró dos veces a puerta y convirtió ambas.

El DUX, superior hasta la expulsión, se marchó al descanso con la frustración de un marcador adverso pese a haber hecho méritos para más. El entrenador riojano movió su banquillo buscando un revulsivo que cambiara el rumbo del encuentro. Salieron Paula Partido por Valderas y Comfort Yeboah por Rebeca, debutando con la elástica vinotinto.

Blanco solicitó la revisión del VAR por un posible penalti sobre Isina, que se dolía en el suelo por un gol sobre el estómago por un codazo de una adversaria. No vio nada la colegiada, perdiendo una de las dos reclamaciones que posee cada equipo por partido. Pero el banquillo del conjunto vinotinto volvió a solicitar a los pocos minutos otra revisión más, por una posible mano dentro del área, pero tampoco lo era, quedándose sin bazas con las que poder jugar hasta el final.

Después de una larga, larguísima espera frente al monitor, la defensa del Alhama empujaba a Flavine cuando corría en la banda. Falta y amarilla para Nuria. Isina se colocó para lanzar y botó el esférico hasta el segundo palo, donde se encontraba Paula Partido para rematar con su testa y poner el empate en el marcador con una menos sobre el verde.

Pero la alegría duró poco ya que seis minutos después Yiyi marcó de nuevo, con un disparo con temple y mucha calidad desde la frontal, en el minuto 75. El cansancio empezó a lastrar al equipo y en una acción a balón parado llegó el cuarto del rival ue dejó cerrado el choque. Pinel amplió la renta de las murcianas para poner el cuarto para el Alhama tras un saque de esquina de Astrid.

Se añadieron 12 minutos, como consecuencia de tantas revisiones en el monitor, y el encuentro se fue hasta el minuto 102 aunque nada cambió cerrando un duro 2-4 en el marcador que deja al DUX Logroño con dos escasos puntos en su casillero.