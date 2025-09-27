LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El DUX Logroño no ha podido superar al Alhama. Justo Rodríguez

Fútbol | Liga F

El DUX Logroño pierde un duelo por la permanencia

El conjunto riojano cae ante un rival directo por la salvación como el Alhama en un choque marcado por las revisiones del VAR y por la expulsión de Nancy Amoh en el primer tiempo

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Sábado, 27 de septiembre 2025, 14:29

Derrota. Dolorosa y cruel derrota del DUX, tanto por cómo se fraguó, como contra quién. El conjunto riojano tenía ante sí a un Alhama recién ... ascendido al que debía ganar en Las Gaunas. Sin embargo, perdió (2-4) en un partido marcado por las revisiones del FVS, o también conocido como el VAR 'low cost' que utiliza la Liga F, y, como consecuencia, por la expulsión de Nancy Amoh en el primer tiempo que marcó el devenir del choque. Pese a empezar ganando.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al caerse con su silla de ruedas por las escaleras de su comunidad en el centro de Logroño
  2. 2 La otra cara de la feria
  3. 3

    Alcalde, vendimiadores, hosteleros y peñistas discrepan en su balance de San Mateo
  4. 4 La Policía investiga si hubo intencionalidad en el caso del ciclista herido en Logroño
  5. 5

    «Mi vida es igual con velo o sin él»
  6. 6

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  7. 7 Adiós a la ciudad que nunca duerme
  8. 8 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Valencia y lo confiesa 17 años después
  9. 9

    Tres canciones de Zapato Veloz en el concierto de Zapato Veloz
  10. 10 Escobar, satisfecho con los sanmateos, pide disculpas por el pago de los hinchables

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El DUX Logroño pierde un duelo por la permanencia

El DUX Logroño pierde un duelo por la permanencia