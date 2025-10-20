LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Mawete se prepara para darle al balón contra el Espanyol. JUSTO RODRÍGUEZ
Liga F

El DUX Logroño se va al parón de selecciones con mucho trabajo por delante

El conjunto vinotinto amanece dentro de los puestos de descenso tras su amarga derrota ante el Espanyol en Las Gaunas

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:48

El DUX Logroño se marcha al parón con mucho trabajo por delante y solo cuatro puntos en su casillero. Las riojanas cayeron ante un ... rival directo como el Espanyol (0-2) en Las Gaunas, en un encuentro que deja más dudas que certezas y la sensación de haber dejado escapar una oportunidad importante para mirar la tabla con positivismo. Y es que, el equipo vinotinto no logró imponer su juego ni aprovechar su condición de local frente a un conjunto perico más efectivo, que golpeó en los momentos clave y demostró su eficacia ante la puerta rival.

