El DUX Logroño se dispara hacia el ascenso

El DUX Logroño no está en la pelea por el ascenso por azar, sino por unos méritos propios que pueden asentar los pilares de ... su vuelta a la élite. Con unos números que respaldan su candidatura a la máxima categoría del fútbol femenino español, el equipo que dirige Héctor Blanco se ha consolidado como el más goleador de la temporada gracias a un estilo ofensivo y ambicioso que ha marcado su campaña. No es casualidad que en sus filas se encuentre también la pichichi del campeonato, pieza clave en un engranaje que funciona con la precisión de un reloj suizo, sobre todo, en puerta rival.

La estela de su pasado en Primera ha condicionado en estos años la forma en la que los rivales han visto al DUX Logroño, aunque no ha sido hasta este curso cuando los números han hecho justicia a la fama de las riojanas. Han ganado doce de los veintiséis partidos jugados en la fase regular, han empatado ocho y han perdido los seis restantes consiguiendo un sumatorio de 44 puntos con los que se han ganado un lugar en la promoción terminando en cuarta posición.

Y no lo han hecho de cualquier manera, lo han conseguido siendo el club más certero e hiriente con su adversario de toda la categoría. Y es que, la entidad riojana lidera el podio de equipos con más puntería del curso, con un total de 48 dianas a favor y 29 en su contra. De esta manera, y tal y como reconoce Héctor Blanco, son «el equipo más goleador de la temporada por encima del Barcelona B, que creo que llevaba siéndolo durante cinco temporadas seguidas». Gran culpa de estas inigualables estadísticas en Primera Federación la tiene Sonya. La delantera chilena, que fichó el verano pasado por el DUX tras su paso por el Cacereño, ha firmado 14 goles con su nombre, trece de ellos en liga y un último contra su exequipo el pasado domingo.

Pero el poder ofensivo del DUX Logroño no se ha limitado a la fase regular. En el 'play off' de ascenso, el conjunto vinotino ha vuelto a demostrar que su fútbol no se negocia liderando la tabla de goles a favor después de superar al AEM con un 3-1 en la ida de la semifinal y de ganar al Cacereño en el primer asalto de la gran final por el ascenso con un 3-0 en el marcador. Por contra, le han encajado dos amén de su solidez defensiva y sus buenos reflejos bajo los palos en los momentos más ajustados de cada eliminatoria.

Su talismán en esta parte de la campaña ha sido Nata y su providencial cabeza. Y es que el 50% de los tantos anotados durante la promoción han sido gracias al remate con su testa después de un saque de esquina, otro de los grandes aliados del DUX Logroño este curso.

Los datos del conjunto vinotinto secundan un ascenso que ya no sería una sorpresa. Sería la consecuencia lógica de un proyecto sólido, un vestuario comprometido y un equipo que ha demostrado que el gol, cuando se convierte en hábito, puede ser el camino más directo hacia la gloria.