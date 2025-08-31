LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Primera División

El DUX Logroño desafía al Real Madrid

El conjunto vinotinto tuvo la victoria en sus manos con el doblete de una Isina brillante, pero el conjunto merengue empató al final del choque con un gol en el añadido para cerrar un 2-2 en el marcador

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Domingo, 31 de agosto 2025, 22:17

El estreno del DUX Logroño (2-2) en su regreso a la élite del fútbol femenino no pudo tener un guión más vibrante. Isina ... brillo con dos auténticos golazos que rozaron la gesta de ganar a un coloso como es el Real Madrid, pero un cabezazo en el añadido de las merengues en el descuento privó al fútbol riojano de una victoria épica que ya rozaba con las manos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿A qué hora pasa la Vuelta por mi pueblo?
  2. 2 Los vecinos, hartos del MUWI: «¿Qué necesita el alcalde para saber que así no se puede vivir?»
  3. 3

    La Laurel ya no es lo que era
  4. 4 El granizo sorprende a varias localidades riojanas
  5. 5

    Nájera comienza a recuperar el suministro de agua tras 12 horas de corte total
  6. 6

    «Cuando empecé barríamos siempre un suelo blanco»
  7. 7

    La salida, recorrido, perfil... descubre todos los detalles del paso de La Vuelta por La Rioja
  8. 8 Susto y un atendido en un conato de incendio en la pastelería Garpesa
  9. 9

    Domingo de fiesta y ciclismo por La Rioja
  10. 10 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El DUX Logroño desafía al Real Madrid

El DUX Logroño desafía al Real Madrid