El DUX Logroño desafía al Real Madrid

El estreno del DUX Logroño (2-2) en su regreso a la élite del fútbol femenino no pudo tener un guión más vibrante. Isina ... brillo con dos auténticos golazos que rozaron la gesta de ganar a un coloso como es el Real Madrid, pero un cabezazo en el añadido de las merengues en el descuento privó al fútbol riojano de una victoria épica que ya rozaba con las manos.

No varió en su esquema el técnico vinotinto para este debut contra el Real Madrid presentando su ya clásico 5-3-2 y eso que la ajustada convocatoria que presentaba el equipo para su estreno liguero, debido a los problemas administrativos en el cierre de los fichajes internacionales de Matthews, Rebeca y Flavine así como los de las cuatro africanas, podría trastocar sus planes iniciales. Pero el DUX Logroño no quería perder la esencia que le había catapultado de nuevo a la máxima categoría, y así lo demostró desde un inicio, sin complejos, con un primer acercamiento de Mía Asenjo y una presión alta que incomodó al rival.

El conjunto blanco respondió con un cabezazo de Eva Navarro y un par de llegadas que Miralles resolvió con solvencia, mientras que la defensa riojana, muy seria, apenas dejó espacios a jugadoras como Linda o Athenea. Es más, fue solo a través del balón parado con lo que las madridistas pudieron romper el fortín la barrera vinotinto de Las Gaunas.

DUX 2 - 2 Real Madrid

Y es que el equilibrio se rompió en el minuto 33, tras un córner despejado por Miralles que acabó en rechace. Athenea lo enganchó de volea para cedérselo, casi sin querer, a María Méndez y hundirlo en la red y que Athenea, con ayuda de un rebote, mandó dentro. Héctor Blanco y su equipo no lo veían del todo claro pidiendo que la colegiada revisara la jugada en el VAR por posible fuera de juego, sin embargo subió al marcador para poner el 0-1.

Parecía que el DUX acusaba el golpe, pero apenas cinco minutos después llegó la genialidad de Isina. La centrocampista vio adelantada a Frohms y, con una vaselina lejana y perfecta, firmó uno de los goles de la temporada. Y eso que ésta acaba de comenzar. Un tanto que devolvió la moral a las nubes al equipo y que reafirmó lo que estaba demostrando: que al Real Madrid se le puede mirar de frente y jugarle de tú a tú. Más aún cuando Mía Asenjo estrelló el balón en el travesaño ya en el tiempo añadido dejando al equipo y a la afición riojana con la miel en los labios en dirección a vestuarios.

El cansancio se fue notando y el conjunto vinotinto dio alguna facilidad más al rival al inicio del segundo tiempo, mientras el Real Madrid salió decidido a que los tres puntos se iban a la capital del reino. Estuvo apunto de llegar el segundo de las merengues, de nuevo a balón parado, que salvó la defensa del DUX sobre la línea de cal para que apenas unos minutos después fuera Miralles la que se pusiera la capa de heroína al atajar el centro de Linda que iba para dentro. También pudo romper las talas Weir, pero su disparo se fue a las nubes en boca de gol.

Y cuando más apretaba el Real Madrid, apareció de nuevo Isina para encender Las Gaunas. La centrocampista golpeó el balón con pericia en un libre directo ajustado que besó el palo largo antes de entrar en la red, regalando al público un instante de júbilo. Una obra maestra que confirmó su condición de líder y permitió al DUX Logroño soñar tan alto como para doblegar a un gigante de Champions.

El equipo todavía quiso más. Paula Partido, con la carga emocional de medirse a su exequipo, combinó con Mía Asenjo en una jugada que hizo tambalear la zaga blanca, obligando a Lakrar a despejar in extremis. Pero la gesta quedó cruelmente interrumpida en el descuento, cuando Bruun, a la salida de un córner, cabeceó el empate que dolió como una daga cuando el equipo ya se sentía vencedor. Un final amargo, sí, pero que no empaña la certeza de que este DUX ha llegado para desafiar a cualquiera.