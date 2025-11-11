El DUX Logroño plantea cambiar su nombre

La visita de los máximos representantes de la Liga F a La Rioja fue la excusa perfecta para conocer los planes de futuro que tiene ... la directiva del DUX Logroño para su equipo. Entre ellos el cambio de nombre de la entidad, dejando atrás las siglas de la compañía de eSports para pasar a conocerse como Internacional de Logroño, o algo similar. El proyecto estaría sobre la mesa, aunque tal y como avanza su presidente, Javier Ruffini, aún se encontraría en una fase muy inicial.

Lo cierto es que la nueva directiva del conjunto riojano, en manos de empresarios argentinos, no estaría del todo conforme con el acuerdo que les une con el club de eSports DUX Gaming, heredado de la anterior propiedad. Por lo que se plantea un giro en solitario buscando la internacionalización de la marca Logroño a través del fútbol femenino. Y uno de esos primeros pasos sería el cambio de nombre y una nueva imagen que le represente tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Otros de los avances que pudo adelantar Ruffini concierne a las instalaciones de La Isla. Pese a que las obras en la totalidad del complejo se consideran inabarcables en un corto-medio plazo, las mejoras se han centrado en los vestuarios y en el frontón que acogerá próximamente el gimnasio en el que las chicas se entrenarán casi a diario. «Se va a levantar una estructura, se va a poner nuevo suelo y todo el equipamiento necesario para las chicas», explica el presidente del DUX descartando, de momento, la construcción de más campos, tal y como se había planteado en un inicio.

Lo que sí que se tiene previsto es el cambio de césped del campo de hierba natural a artificial. Su mal estado, sobre todo en invierno y dada su situación próxima al río, obliga a que algunos días el primer equipo «no pueda entrenar teniendo que irse a Pradoviejo, por lo que estamos mirando para cambiarlo aprovechando igual el parón de la liga esta navidad», adelanta Ruffini. Además, no solo serviría para ser sede del vestuario de Primera sino también para acoger entrenamientos de la cantera, cosa que ahora es imposible.

Visita de la Liga F

Todas estas novedades se hicieron públicas durante el encuentro informativo entre los máximos representantes de la Liga F y los medios de comunicación en el Espacio Lagares de Logroño. La presidenta de la competición, Beatriz Álvarez, encabezó un coloquio en el que se presentaron las principales líneas de trabajo, los retos y los objetivos de la competición profesional femenina acompañada por la directiva del DUX Logroño; los responsables de la Federación Riojana de Fútbol, encabezados por su presidente, Gustavo Sáez; y el director general de Deporte y Juventud Diego Azcona.

La presidenta de la Liga F habló de un «crecimiento abrumador» de la competición gracias al aumento en la apertura de estadios históricos como Las Gaunas o el seguimiento a través de las televisiones. Sin embargo, destacó que uno de los grandes 'debes' del fútbol femenino es la escasa taquilla que hace tanto en el caso de La Rioja como en el resto de España «salvo en partidos concretos como puede ser un Real Madrid-Barcelona, pero estamos trabajando en ello».