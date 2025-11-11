LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, junto a miembros del DUX, la FRF, el Gobierno de La Rioja y medios de comunicación locales. Sonia Tercero
Fútbol | Liga F

El DUX Logroño plantea cambiar su nombre

La directiva del conjunto riojano estudia desligarse de la compañía de eSports y empezar con un proyecto en solitario hacia su internacionalización

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:53

Comenta

La visita de los máximos representantes de la Liga F a La Rioja fue la excusa perfecta para conocer los planes de futuro que tiene ... la directiva del DUX Logroño para su equipo. Entre ellos el cambio de nombre de la entidad, dejando atrás las siglas de la compañía de eSports para pasar a conocerse como Internacional de Logroño, o algo similar. El proyecto estaría sobre la mesa, aunque tal y como avanza su presidente, Javier Ruffini, aún se encontraría en una fase muy inicial.

