El DUX encara su penúltimo amistoso contra el Tenerife

Justi se prepara para poner un saque de banda al área durante el partido amistoso contra el Osasuna de la semana pasada.

Marta Hermosilla Garrido Viernes, 22 de agosto 2025, 08:15

El DUX Logroño quiere acabar su pretemporada por todo lo alto. Lo hará con una doble ración de amistosos ante rivales de la máxima categoría del fútbol femenino esta semana. Comenzará hoy con el choque contra el Tenerife, en Anguiano, y acabará el domingo con el partido contra el Madrid CFF en la Ciudad Deportiva del Numancia. El conjunto riojano quiere llegar en el mejor estado físico y con el mayor rodaje posible al inicio liguero, y este broche final del verano es la clara muestra de ello.

El equipo que dirige Héctor Blanco encara este tramo de la preparación con ilusión y positivismo amén de las sensaciones que ha ido dejando el equipo en los últimos entrenamientos. Pese a que comenzó la pretemporada con una mala racha de derrotas ante equipos como el Eibar, la Real Sociedad y Alavés; el empate contra el AEM y la victoria contra el Osasuna han recargado los ánimos de un vestuario que aún está en fase de construcción.

Y es que, todavía quedan por llegar cuatro jugadoras al primer equipo, todas ellas procedentes de África tras disputar las eliminatorias de la Copa con sus respectivas selecciones. Los que sí que se han podido ya incorporar a la dinámica del primer equipo han sido los dos refuerzos procedentes de la NWSL anunciados esta misma semana: la futbolista brasileña Rebeca Costa sa Silva y la jugadora estadounidense Zoe Matthews, ambas procedentes del Houston Dash y que juegan en la misma posición de defensa-centrocampista.

TVR retransmitirá el partido desde Anguiano a partir de las 18.30 horas y lo emitirá en redifusión el sábado a las 21.30 horas

Tal y como acostumbra a hacer el preparador vinotinto, ambos fichajes sumarán minutos presumiblemente en el partido de esta tarde contra un Tenerife al que el DUX Logroño se volverá a cruzar durante el resto de la temporada regular en la Liga F.

Este primer choque, el penúltimo test estival para las riojanas, se resolverá en el campo de fútbol de Anguiano de Isla a partir de las 18.30 horas. Además de poder verlo presencialmente animados por la gratuidad de la entrada, también se podrá disfrutar del partido a través de TVR ya que la cadena autonómica lo retransmitirá en directo. Asimismo se volverá a emitir el sábado a las 21.30 horas.