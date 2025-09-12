El DUX cae ante el todopoderoso Barcelona El conjunto vinotinto aguantó los envites de las culés durante los primeros veinte minutos hasta que Aitana Bonmatí, con doblete, inició una goleada a la que más tarde se sumaron Pajor y Vicky

Marta Hermosilla Garrido Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:21

Héctor Blanco aseguraba en la previa al choque en el Johan Cruyff que jugar contra el Barcelona era un sueño en sí mismo. Personal y profesionalmente hablando. Y, pese a saber que la derrota estaba casi asegurada antes de bajarse del autobús, el conjunto riojano buscó, sin éxito, que la goleada (4-0) no fuera superlativa con un buen trabajo defensivo inicial que se desmembró en el momento en el que Aitana Bonmatí sacó la varita para dar inicio al festín culé. Uno más. Da igual cuándo y contra quién se lea esto.

El once del entrenador vinotinto trajo importantes novedades ante, el que para el propio Blanco, «es el mejor equipo del mundo». Y así lo demostró sobre el verde. Se apostó por mover varias fichas como la de Annelie por Justi, que disfrutó de su primera titularidad en el carril derecho. Asimismo, cambió a Iria Castro del centro de la defensa para colocarla en el costado izquierdo. Pero de entre todos los cambios, el que más sorprendió fue el de Matthews. La futbolista fue fichada como central, jugó como carrilera contra la Real y ayer se colocó como punta junto a Mía Asenjo.

Estaba claro que el Barcelona iba a salir a ganar, como siempre hace y como siempre termina consiguiendo. Se mostró dominador el conjunto blaugrana frente a un DUX Logroño replegado en su campo, sin capacidad para encadenar más de dos pases seguidos. Pero ayer no era el día para atacar, sino para defender y las riojanas pudieron frenar las muchas llegadas rivales con un sólido trabajo defensivo que pudo mantener a raya al Barcelona al menos durante veinte minutos.

La mayoría de ocasiones llegaban por el interior, mientras Justi e Iria Castro defendían con tesón las bandas. Fue ésta última la que desmembró hasta en tres ocasiones los intentos de Vicky. La madera también salvó al DUX en un disparo potente de Battle que dio en el larguero. Pero en cuanto Aitana Bonmatí se sumó a la ecuación, todo cambió. Con un centro lateral de Vicky, la mejor jugadora del mundo sacó la varita de la chistera para firmar una genialidad con un toque de espuela que abrió el marcador. Tres minutos más tarde, la propia Bonmatí firmó el segundo con un disparo desde la frontal imparable para Miralles.

El asedio continuó y la meta vinotinto tuvo que lucirse con una mano providencial para evitar el gol en un remate de Esmee. Sin embargo, justo antes del descanso, Patri Guijarro le regaló a Pajor una ocasión sin igual dentro del área para definir con clase usando el exterior de la bota y subir el tercer tanto en el marcador después de que la colegiada lo revisase en la pantalla por un posible fuera de juego.

El segundo tiempo arrancó con el Barcelona manteniendo su monólogo. Claudia Pina perdonó en el segundo palo una ocasión clarísima tras un gran pase de Vicky, que poco después volvió a estrellar un disparo en el larguero. El equipo riojano apenas pudo responder, aunque Mía Asenjo intentó aprovechar una contra aislada, demasiado sola y sin opciones reales de remate.

Tras esa acción, Héctor Blanco movió el banquillo: Matthews dejó su puesto en la delantera a Paula Partido y Colomina fue sustituida por Rebeca, que debutaba en la defensa. Sin tiempo para asentarse, el Barça castigó a balón parado, una de las debilidades riojanas esta temporada. Un mal entendimiento entre Mía y Miralles en un córner permitió a Kika marcar el cuarto en el minuto 68.

Los cambios siguieron en el DUX, con la entrada de Flavine y Xime, y la buena noticia del regreso de Sandra, que disputó sus primeros minutos tras superar su lesión. El Barcelona pudo ampliar la ventaja con un intento de gol olímpico de Mapi León, repelido por el palo, y un remate de Sydney detenido por una gran estirada de Miralles, que sostuvo a su equipo impidiendo una goleada mayor.

El tramo final dejó una revisión del VAR por un posible penalti sobre Kika, finalmente desestimado, y una acción de Flavine que se anuló por fuera de juego. Con siete minutos de añadido, el encuentro terminó 4-0. Pese a la derrota clara, fue la victoria más corta del Barcelona en lo que va de temporada. El DUX se marcha de vacío, sin disparos a puerta, pero con una valiosa experiencia ante el mejor equipo del mundo.