Dux y Badalona, dos nuevos viejos conocidos
Tercera jornada. Tanto DUX como Badalona han sufrido grandes cambios en los últimos años: nuevas siglas, escudo y financiación
Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:10
Hasta el propio Héctor Blanco hablaba de que su próximo rival, el último del difícil arranque liguero de su vestuario, iba a ser el Levante ... Las Planas. Lo curioso es que si uno echaba la vista al grupo, ninguno de los equipos responde a esa nomenclatura. No obstante, el técnico riojano no iba muy desencaminado ya que sí que existió ese club, aunque eso ya es cosa del pasado. Ahora se llama Badalona Women, ha abandonado Sant Joan Despí, ha cambiado de escudo y ha firmado con Nike. El conjunto barcelonés ha modificado casi por completo su estructura, tal y como ya hizo el DUX Logroño hace unas temporadas.
La historia del DUX Logroño y del Badalona parece tener más similitudes de las que a priori aparentan, aunque fue el conjunto riojano el que tomó la iniciativa a la hora de dar un giro a su identidad buscando cumplir con las expectativas y exigencias que marca la máxima categoría del fútbol femenino. Dejó de llamarse EDF cuando la compañía de eSports DUX Gaming puso el ojo en un modesto club riojano que se había hecho un hueco entre los grandes. Compró gran parte de sus acciones y se centró en mejorar su posicionamiento digital a través de la comunicación en redes sociales. Adoptó las siglas de la compañía, modificó su escudo y cambió sus colores.
El equipo capitalino bajó de categoría, intentó ascender durante cuatro años y llegaron las manos argentinas para inyectar capital a la entidad riojana. Compraron La Isla para fijar allí su ciudad deportiva, prometieron una pretemporada en EUU que al final no se cumplió y reforzaron al equipo en invierno para promover el ascenso que se consiguió en mayo. Ahora, ya es club de Liga F, y esta tarde se encontrará a un Badalona Women que ha cambiado hasta de nombre desde la última vez que se cruzaron en los campos de fútbol.
El equipo al que hoy se va a enfrentar el DUX Logroño empezó llamándose Levante Las Planas, se transformó tiempo después en Levante Badalona y ahora, ha vuelto a reformularse bajo el nombre de Badalona Women buscando revertir su complicada situación. Y es que la pasada temporada quedó enturbiada, además de por estar debatiéndose por la salvación, por la oleada de denuncias de varias de sus futbolistas ante supuestos impagos continuados.
El nuevo equipo quiere dejar ese pasado atrás con el cambio radical de la entidad. No solo se llama de otra manera, sino que estrena escudo, campo de fútbol y patrocinados al aliarse con Nike para vestir a la totalidad del equipo. Se ha reforzado este verano con importantes nombres propios del fútbol femenino y parece que esa inversión ha empezado a dar sus frutos al colocarse en quinto lugar con una victoria y un empate en su haber. Además, todos esos partidos han sido a domicilio siendo el DUX Logroño el primer equipo en visitar sus nuevas instalaciones en el Estadio Municipal de Palamós.
El DUX viaja con las dudas de Marta, Colomina y Xime, pero con la incorporación de Amoh
El DUX Logroño visita hoy (16.00 horas) Palamós para medirse al Badalona –antiguo Levante Las Planas– en un choque marcado por la necesidad de seguir sumando tras un arranque de calendario muy exigente. El conjunto riojano llega con un punto en la clasificación, aún fuera del descenso, después de medirse de forma consecutiva a Real Madrid, Real Sociedad y Barcelona.
El técnico vinotinto, Héctor Blanco, valoró la dificultad del inicio de temporada, pero también el buen tono competitivo de su plantilla: «Hemos competido bien, seguramente llevemos más puntos de los que alguien se podía imaginar y lo importante son las sensaciones que deja el grupo».
Sin embargo, el preparador reconoció que el Badalona será un contrincante duro adelantando que «será uno de los equipos que estén arriba ya que ha invertido mucho dinero». No obstante, confía en la garra de su vestuario y en un modelo de juego que no varía. «Queremos morder, robar alto y generar desde campo contrario; creemos que podemos presionar más arriba que en partidos anteriores», explicó Blanco en la previa al choque de esta tarde.
Para este encuentro, el DUX viaja con muchas dudas en su convocatoria. Hay varias jugadas tocadas que, durante el día de ayer, aún estaba en duda su viaje a Badalona. Marta y Andrea siguen entre algodones tras pasar por fisioterapia, mientras que la ausencia de Xime parece ser la más segura.
En contra, el equipo cuenta con la incorporación de Nancy Amoh para nutrir su lista de reemplazos, pese a que la centrocampista de Ghana apenas lleve unas horas entrenándose con el equipo. «No hemos podido trabajar mucho con ella aún, pero la predisposición es fantástica. Es una jugadora zurda, le gusta tener el balón, controlar el juego y en el balón parado puede aportarnos mucho», explicó a los medios el entrenador riojano antes de coger el autobús dirección a Barcelona.
