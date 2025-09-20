Dux y Badalona, dos nuevos viejos conocidos

Hasta el propio Héctor Blanco hablaba de que su próximo rival, el último del difícil arranque liguero de su vestuario, iba a ser el Levante ... Las Planas. Lo curioso es que si uno echaba la vista al grupo, ninguno de los equipos responde a esa nomenclatura. No obstante, el técnico riojano no iba muy desencaminado ya que sí que existió ese club, aunque eso ya es cosa del pasado. Ahora se llama Badalona Women, ha abandonado Sant Joan Despí, ha cambiado de escudo y ha firmado con Nike. El conjunto barcelonés ha modificado casi por completo su estructura, tal y como ya hizo el DUX Logroño hace unas temporadas.

La historia del DUX Logroño y del Badalona parece tener más similitudes de las que a priori aparentan, aunque fue el conjunto riojano el que tomó la iniciativa a la hora de dar un giro a su identidad buscando cumplir con las expectativas y exigencias que marca la máxima categoría del fútbol femenino. Dejó de llamarse EDF cuando la compañía de eSports DUX Gaming puso el ojo en un modesto club riojano que se había hecho un hueco entre los grandes. Compró gran parte de sus acciones y se centró en mejorar su posicionamiento digital a través de la comunicación en redes sociales. Adoptó las siglas de la compañía, modificó su escudo y cambió sus colores.

El equipo capitalino bajó de categoría, intentó ascender durante cuatro años y llegaron las manos argentinas para inyectar capital a la entidad riojana. Compraron La Isla para fijar allí su ciudad deportiva, prometieron una pretemporada en EUU que al final no se cumplió y reforzaron al equipo en invierno para promover el ascenso que se consiguió en mayo. Ahora, ya es club de Liga F, y esta tarde se encontrará a un Badalona Women que ha cambiado hasta de nombre desde la última vez que se cruzaron en los campos de fútbol.

El equipo al que hoy se va a enfrentar el DUX Logroño empezó llamándose Levante Las Planas, se transformó tiempo después en Levante Badalona y ahora, ha vuelto a reformularse bajo el nombre de Badalona Women buscando revertir su complicada situación. Y es que la pasada temporada quedó enturbiada, además de por estar debatiéndose por la salvación, por la oleada de denuncias de varias de sus futbolistas ante supuestos impagos continuados.

El nuevo equipo quiere dejar ese pasado atrás con el cambio radical de la entidad. No solo se llama de otra manera, sino que estrena escudo, campo de fútbol y patrocinados al aliarse con Nike para vestir a la totalidad del equipo. Se ha reforzado este verano con importantes nombres propios del fútbol femenino y parece que esa inversión ha empezado a dar sus frutos al colocarse en quinto lugar con una victoria y un empate en su haber. Además, todos esos partidos han sido a domicilio siendo el DUX Logroño el primer equipo en visitar sus nuevas instalaciones en el Estadio Municipal de Palamós.