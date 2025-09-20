LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Flavine intenta deshacerse de la presión de la Real Sociedad en Las Gaunas. Justo Rodríguez
Fútbol

Dux y Badalona, dos nuevos viejos conocidos

Tercera jornada. Tanto DUX como Badalona han sufrido grandes cambios en los últimos años: nuevas siglas, escudo y financiación

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:10

Hasta el propio Héctor Blanco hablaba de que su próximo rival, el último del difícil arranque liguero de su vestuario, iba a ser el Levante ... Las Planas. Lo curioso es que si uno echaba la vista al grupo, ninguno de los equipos responde a esa nomenclatura. No obstante, el técnico riojano no iba muy desencaminado ya que sí que existió ese club, aunque eso ya es cosa del pasado. Ahora se llama Badalona Women, ha abandonado Sant Joan Despí, ha cambiado de escudo y ha firmado con Nike. El conjunto barcelonés ha modificado casi por completo su estructura, tal y como ya hizo el DUX Logroño hace unas temporadas.

