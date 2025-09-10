El DUX aprende a las malas el uso del VAR en apenas dos jornadas

El VAR, ese gran desconocido dentro del fútbol femenino nacional hasta hace apenas un mes, ya se encuentra sumido en una nube de polémica que ... ha desvirtuado su uso en apenas dos jornadas disputadas. Y, sin duda, uno de los mayores damnificados tras su reciente incorporación ha sido el DUX Logroño, amén del resultado contra la Real Sociedad del domingo; aunque no solo se requirió de dicha tecnología en Las Gaunas en esa cita, ya que contra el Real Madrid la colegiada acudió al monitor hasta en cuatro ocasiones más. Pero, ¿cómo funciona este nuevo sistema? ¿Es determinante para resolver jugadas dudosas? o, por contra, ¿plantea más dudas de las que despeja?

Se debe partir de la base de que esta tecnología ni siquiera se llama VAR. Se denomina Football Video Support (FVS), es un sistema más asequible y simplificado, que ha sido avalado por la FIFA y que ya había sido probado en competiciones como la Copa del Mundo sub-20 o sub-17. Sí que sirve para revisar acciones polémicas, aunque dista bastante del coste e infraestructura que usa la Primera y Segunda División masculina. Algo que ya se ha podido ver, lamentablemente, en este arranque liguero de la Liga F.

Una de las principales diferencias con este particular VAR es que no hay un árbitro al otro lado de la pantalla, sino que todas las decisiones las debe de tomar la colegiada principal en el mismo terreno de juego durante la disputa del partido. Lo hace mirando una pantalla, que usualmente se instala en la banda entre los dos banquillos.

Las cuatro situaciones susceptibles de revisión en el que entra en juego este sistema son: goles, penaltis, tarjeta roja directa y confusiones de identidad. Asimismo, la árbitra está obligada a ver repetidos en el monitor todos los goles que se marquen en el partido para cerciorarse de que no se haya producido ninguna infracción previa. Eso fue justamente lo que ocurrió en el partido contra el Real Madrid, en el que Zulema González se acercó a la pantalla para revisar los cuatro goles de la jornada, dos del lado local y otros dos del visitante.

Además, cada equipo dispone de dos solicitudes de revisión por partido. El entrenador lo pide desde el banquillo entregando una tarjeta a la cuarta árbitra, que deberá llamar a la colegiada principal para que acuda al monitor a ver la acción polémica. Si la decisión tomada se corrige al ver las imágenes, el club implicado recuperará la petición utilizada. Fue la Real Sociedad, el segundo rival del DUX esta temporada, el que usó esta baza cuando vio cómo Lucía Pardo se caía fuera del área, pero tremendamente ajustada a la línea de cal, cuando Lorena Valderas rozó su tobillo izquierdo.

Se pitó falta y el conjunto txuri-urdin solicitó la presencia de Alicia Espinosa frente a la pantalla. El resto ya es historia. Ocho largos y agónicos minutos después, viendo de un lado y del otro la jugada, se señaló penalti aunque ni la misma colegiada parecía estar segura de dicha decisión. Ni las imágenes, ni los ángulos eran los mejores, pero este es el VAR de la Liga F.