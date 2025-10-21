LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carlota Chacón festeja un gol con la selección. RFEF
Fútbol | Mundial Sub'17 femenino

Debut soñado de Chacón en el Mundial: doblete y MVP

La futbolista riojana de la Real Sociedad B anotó dos goles en 65 minutos

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Martes, 21 de octubre 2025, 07:55

Carlota Chacón tiene que estar en una nube. Y es que ni en sus mejores sueños se hubiera podido imaginar un debut tan brillante como ... el vivido el domingo con la Sub'17. La riojana, natural de Fuenmayor, no solo gozó de la titularidad en el estreno de España en el Mundial, sino que firmó un partido impecable contra Colombia (4-0) al ser la artífice de dos de los cuatro goles siendo elegida como la mejor jugadora. Día redondo para Chacón y por consecuencia, para el fútbol riojano que ya mira con orgullo los éxitos internacionales de su paisana.

