Debut soñado de Chacón en el Mundial: doblete y MVP

Carlota Chacón tiene que estar en una nube. Y es que ni en sus mejores sueños se hubiera podido imaginar un debut tan brillante como ... el vivido el domingo con la Sub'17. La riojana, natural de Fuenmayor, no solo gozó de la titularidad en el estreno de España en el Mundial, sino que firmó un partido impecable contra Colombia (4-0) al ser la artífice de dos de los cuatro goles siendo elegida como la mejor jugadora. Día redondo para Chacón y por consecuencia, para el fútbol riojano que ya mira con orgullo los éxitos internacionales de su paisana.

El trabajo de Carlota Chacón en las últimas concentraciones de la selección cosechó sus frutos cuando su nombre apareció en la lista definitiva de Mila Martínez para Mundial Sub'17 de Marruecos. La riojana, que en la actualidad milita en la Real Sociedad B, cogió sus maletas con el objetivo de seguir la estela de Ana Tejada y Sara Ortega para poner a su comunidad natal en el mapa del fútbol internacional. Y lo está consiguiendo con creces.

De momento, su debut en la fase de grupos ha sido de sobresaliente. Apareció como titular en el once de España contra Colombia y fue la jugadora más destacada del partido. La goleada española comenzó con el zurdazo de Anna Quer, con el que se abrió la lata en el Mohammed VI. Minutos después se sumó Carlota Chacón, que con su calidad y puntería deslumbraría a todos poniendo a la selección española con un 3-0 antes del descanso. Primero, pegó un potente chut desde la frontal que se hundió por la escuadra y después, puso un cabezazo impecable e imparable para la meta cafetera.

El dominio de las españolas se extendió al segundo tiempo y pese a que la riojana fue cambiaba en el minuto 65, se cerró la victoria con el tanto de Silvia Cristóbal. Chacón no jugó los 90 minutos prevaleciendo su descanso para otras citas, aunque no fue necesario ya que lo visto fue suficiente para ser nombrada MVP del partido.