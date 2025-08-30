Los cromos madridistas del DUX

El fútbol siempre guarda un lugar para los reencuentros y este domingo, en Las Gaunas, la historia se escribirá en dos direcciones: la del DUX ... Logroño regresando a la élite tras cuatro largos años de ausencia y la de tres futbolistas con pasado blanco que volverán a cruzarse con el Real Madrid, ahora defendiendo el escudo riojano. Andrea Colomina, Paula Rubio y Paula Partido son los cromos madridistas que el club ha reunido este verano en su cuaderno para afrontar con ilusión su vuelta a la Liga F.

La primera en llegar fue Andrea Colomina, central con jerarquía y experiencia en la cantera del Real Madrid. La internacional Sub'19 ha encajado a la perfección en los esquemas de Héctor Blanco, ganándose un sitio en el once titular gracias a su contundencia y buena salida de balón. Colomina recuerda con cariño la primera vez que se enfundó la camiseta del primer equipo madridista, un instante que guarda como uno de los más especiales de su carrera. Este domingo, sin embargo, solo tiene en su cabeza la idea de imponerse en el Municipal a las que un día fueron sus compañeras.

Poco después de la llegada de Colomina, el DUX apostó por Paula Rubio, una centrocampista forjada en Valdebebas, desde cadetes hasta el filial blanco. Con el Real Madrid B vivió uno de sus recuerdos más dulces con el ascenso a Primera Federación, un hito que aún guarda en su retina. Ahora, en Logroño, ha encontrado la oportunidad de crecer en la máxima categoría.

La tercera en sumarse al proyecto fue Paula Partido, carrilera de largo recorrido con pasado en el Madrid CFF, en la cantera del Real Madrid y también en el fútbol inglés. Cedida esta temporada por el London City Lionesses, la madrileña acumuló 49 partidos y 15 goles en el filial del Real Madrid, y tuvo incluso la oportunidad de debutar en Champions con las merengues frente al Breidablik y el Celtic de Glasgow. Experiencia internacional y descaro ofensivo para un conjunto riojano que buscará sorprender en su vuelta a Primera.

Las tres jugadoras conocen de primera mano la exigencia que supone enfrentarse a un Real Madrid que destaca por su capacidad para dominar el balón, su solidez estructural y la pegada de su ataque. Pero también saben dónde puede dolerle al rival tras años defendiendo el mismo escudo. Y ese conocimiento será un arma que el DUX espera aprovechar en su estreno.