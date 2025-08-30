Los cromos madridistas del DUX
Viejas conocidas. Paula Rubio, Andrea Colomina y Paula Partido se medirán ante sus excompañeras este domingo
Sábado, 30 de agosto 2025, 09:11
El fútbol siempre guarda un lugar para los reencuentros y este domingo, en Las Gaunas, la historia se escribirá en dos direcciones: la del DUX ... Logroño regresando a la élite tras cuatro largos años de ausencia y la de tres futbolistas con pasado blanco que volverán a cruzarse con el Real Madrid, ahora defendiendo el escudo riojano. Andrea Colomina, Paula Rubio y Paula Partido son los cromos madridistas que el club ha reunido este verano en su cuaderno para afrontar con ilusión su vuelta a la Liga F.
La primera en llegar fue Andrea Colomina, central con jerarquía y experiencia en la cantera del Real Madrid. La internacional Sub'19 ha encajado a la perfección en los esquemas de Héctor Blanco, ganándose un sitio en el once titular gracias a su contundencia y buena salida de balón. Colomina recuerda con cariño la primera vez que se enfundó la camiseta del primer equipo madridista, un instante que guarda como uno de los más especiales de su carrera. Este domingo, sin embargo, solo tiene en su cabeza la idea de imponerse en el Municipal a las que un día fueron sus compañeras.
Poco después de la llegada de Colomina, el DUX apostó por Paula Rubio, una centrocampista forjada en Valdebebas, desde cadetes hasta el filial blanco. Con el Real Madrid B vivió uno de sus recuerdos más dulces con el ascenso a Primera Federación, un hito que aún guarda en su retina. Ahora, en Logroño, ha encontrado la oportunidad de crecer en la máxima categoría.
La tercera en sumarse al proyecto fue Paula Partido, carrilera de largo recorrido con pasado en el Madrid CFF, en la cantera del Real Madrid y también en el fútbol inglés. Cedida esta temporada por el London City Lionesses, la madrileña acumuló 49 partidos y 15 goles en el filial del Real Madrid, y tuvo incluso la oportunidad de debutar en Champions con las merengues frente al Breidablik y el Celtic de Glasgow. Experiencia internacional y descaro ofensivo para un conjunto riojano que buscará sorprender en su vuelta a Primera.
Las tres jugadoras conocen de primera mano la exigencia que supone enfrentarse a un Real Madrid que destaca por su capacidad para dominar el balón, su solidez estructural y la pegada de su ataque. Pero también saben dónde puede dolerle al rival tras años defendiendo el mismo escudo. Y ese conocimiento será un arma que el DUX espera aprovechar en su estreno.
Plato fuerte para la primera jornada: el subcampeón de liga llega a Las Gaunas
Exigente, pero enormemente vistoso inicio de temporada para el DUX Logroño en la Liga F. No es el calendario más sencillo para arrancar aunque su entrenador, Héctor Blanco, asegura que estos complicados primeros encuentros harán que sus chicas se asienten antes en la categoría. Y el plato fuerte no se hará esperar ya que el rival contra el que el conjunto riojano debutará en Primera División será el Real Madrid más ambicioso de los últimos años.
Después de una gran campaña en la que el conjunto merengue terminó siendo subcampeón de liga, ganó por primera vez al Barcelona y se volvió a quedar en cuartos de final de una Champions, la entidad capitalina ha decidido apostar por cambiar varios de los pilares en los que se asentaba el equipo de Valdebebas buscando el primer título de su historia como club. Cabe recordar que, pese a su renombre, el primer equipo femenino de Florentino se fundó hace apenas cinco años tras la fusión con el extinto Tacón CF.
Y esa necesidad de cambio ha salpicado tanto al banquillo como al vestuario blanco. Salió Alberto Toril, después de cuatro temporadas al mando, para apostar por el talento de Pau Quesada, quien ya había dejado buen sabor de boca dentro de La Fábrica.
En cuanto a la plantilla, el nuevo Real Madrid ha mirado fuera de España para pescar un talento internacional que intente suplir las bajas que deja dentro del equipo Olga Carmona y de Melanie Leupolz, que ha decidido colgar las botas. Otra de las salidas del club blanco durante este verano ha sido la de la Paula Partido, que en un primer momento se iba a Inglaterra cedida al London City, pero que finalmente jugará con la elástica vinotinto del DUX Logroño este curso.
En cuanto a las llegadas: Sara Däbritz aterriza en Madrid tras su paso por el Olympique de Lyon para reforzar el centro del campo de la capital al igual que la futbolista danesa, procedente del Everton, Sara Molmgaard. En portería, Merle Frohms ocupará el lugar libre bajo palos. Los últimos fichajes anunciados por el Real Madrid este verano han sido los de las jugadoras Hann Benninson, de 22 años de la Juventus; y Bella Andersson, de 19 años del Hammarby sueco. Eso sí, siguen estrellas como Athenea del Castillo.
Este es el Real Madrid al que se medirá el DUX Logroño este domingo, a las 20.00 horas, en Las Gaunas.
