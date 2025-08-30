LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paula Partido, con el balón en el partido contra el Osasuna, es una de las incorporaciones que ha hecho el DUX con pasado merengue. Justo Rodríguez
Fútbol

Los cromos madridistas del DUX

Viejas conocidas. Paula Rubio, Andrea Colomina y Paula Partido se medirán ante sus excompañeras este domingo

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Sábado, 30 de agosto 2025, 09:11

El fútbol siempre guarda un lugar para los reencuentros y este domingo, en Las Gaunas, la historia se escribirá en dos direcciones: la del DUX ... Logroño regresando a la élite tras cuatro largos años de ausencia y la de tres futbolistas con pasado blanco que volverán a cruzarse con el Real Madrid, ahora defendiendo el escudo riojano. Andrea Colomina, Paula Rubio y Paula Partido son los cromos madridistas que el club ha reunido este verano en su cuaderno para afrontar con ilusión su vuelta a la Liga F.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una subcontrata de Amazon cierra en Logroño y despedirá a toda la plantilla, «entre 60 y 80 trabajadores»
  2. 2 Pradillo estalla tras la prohibición de celebrar este sábado la procesión de la Virgen del Villar
  3. 3

    Los primeros despidos por el cierre de CMP, pendientes de la firma del juez
  4. 4

    Blondie, el león más querido del mundo es ahora el trofeo de un cazador
  5. 5

    Panorama desembarca en Calahorra con seis tráilers
  6. 6 Logroño vuelve a mostrar su apoyo a Gaza este sábado
  7. 7

    Leire San José, del frontón de Las Norias al ranking internacional
  8. 8 Alejandra Gil, nueva directora del Órgano de Control del Consejo Regulador
  9. 9 Olores, actos vandálicos, excrementos... hoy en el Teléfono del Lector
  10. 10 El plan para Madre de Dios pasa por adecuar este año un parque con medios propios en el solar del convento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los cromos madridistas del DUX

Los cromos madridistas del DUX