Bonitos recuerdos de un pasado común

El Johan Cruyff acoge esta tarde, a las 20.00 horas, un nuevo capítulo entre el Barcelona y el DUX Logroño. Dos equipos que, pese ... a las enormes diferencias en cuanto a bagaje y potencial deportivo, han compartido momentos imborrables en la corta, pero intensa, trayectoria del fútbol femenino nacional. En total, se han visto las caras en siete ocasiones, aunque ninguna ha tenido la trascendencia de aquella final de la Copa de la Reina del 2021 en La Rosaleda, donde el equipo riojano firmó una de las gestas más recordadas de su historia.

Era el año 2020 y el mundo atravesaba una pandemia global. El fútbol regresaba poco a poco como un bálsamo para el aficionado, aunque fuese a través de las pantallas. Por entonces, el EDF Logroño, todavía bajo esas siglas y dirigido por Gerardo García León, competía en Primera tras su histórico ascenso en 2018. Había asegurado la permanencia y, además, encontró un premio inesperado en el torneo del KO.

El cuadro logroñés fue superando eliminatorias con valentía hasta llegar a una semifinal épica frente al Athletic que se resolvió en la tanda de penaltis. Era la primera vez que un equipo riojano se plantaba en una cita de este calibre. De aquella plantilla, solo sobrevive hoy la capitana Lorena Valderas, memoria viva de un hito imborrable.

Enfrente, el Barcelona, ya dominador absoluto del fútbol femenino español, se deshizo del Sevilla y selló su billete a Málaga. El conjunto logroñés, por su parte, viajó con la ilusión intacta de disfrutar de un acontecimiento histórico, consciente de que levantar la Copa sería casi un milagro.

La final se disputó el 13 de febrero de 2021 en La Rosaleda. El DUX Logroño resistió con orden defensivo durante 41 minutos, hasta que un penalti transformado por Alexia Putellas abrió la lata. Luego llegarían los tantos de Aitana Bonmatí y Jenni Hermoso. El Barça se llevó el título, pero las riojanas se quedaron con la medalla de plata y con la sensación de haber tocado el cielo.

Más allá de aquella final para el recuerdo, Barcelona y DUX Logroño han coincidido otras seis veces en la liga, siempre con un mismo desenlace: victoria blaugrana. En total, los siete enfrentamientos entre ambos registran 28 goles a favor del Barça y ninguno para el equipo riojano. Una losa que evidencia la distancia entre ambos proyectos, aunque también marca el reto pendiente de las logroñesas de estrenar la portería de las catalanas.

Lo cierto es que, da igual cuándo se consulte la estadística, el guion parece inalterable cuando se habla del Barcelona. De hecho, en este arranque liguero ya suma 16 goles en apenas dos jornadas, confirmando que su reinado parece ser infinito.