LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Daniela Caracas, antigua jugadora del EDF Logroño, en el partido de la final de la Copa contra el Barcelona. L. R.
Fútbol | Liga F

Bonitos recuerdos de un pasado común

El DUX Logroño, bajo las siglas del EDF, disputó por primera vez una final de la Copa de la Reina contra el Barcelona en La Rosaleda

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:01

El Johan Cruyff acoge esta tarde, a las 20.00 horas, un nuevo capítulo entre el Barcelona y el DUX Logroño. Dos equipos que, pese ... a las enormes diferencias en cuanto a bagaje y potencial deportivo, han compartido momentos imborrables en la corta, pero intensa, trayectoria del fútbol femenino nacional. En total, se han visto las caras en siete ocasiones, aunque ninguna ha tenido la trascendencia de aquella final de la Copa de la Reina del 2021 en La Rosaleda, donde el equipo riojano firmó una de las gestas más recordadas de su historia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ni una vida más en Alloz
  2. 2 Detenido un vecino de Albelda por tráfico de drogas cuando iba un taxi con 62 gramos de speed ocultos bajo el asiento
  3. 3 Un incendio agrario afecta a una finca en Alfaro
  4. 4

    La nueva ley antitabaco enfrenta a la hostelería con el sector médico
  5. 5 ANPE avisa de que quedan 50 plazas de profesores sin cubrir en La Rioja con el curso ya empezado
  6. 6

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  7. 7

    St. Gottard se despide medio siglo después de la calle Grande
  8. 8

    El Ayuntamiento de Logroño plantea un nuevo parking subterráneo en el parque de Cascajos
  9. 9 Una furgoneta atropella a dos personas en General Urrutia
  10. 10

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Bonitos recuerdos de un pasado común

Bonitos recuerdos de un pasado común