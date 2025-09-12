Bonitos recuerdos de un pasado común
El DUX Logroño, bajo las siglas del EDF, disputó por primera vez una final de la Copa de la Reina contra el Barcelona en La Rosaleda
Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:01
El Johan Cruyff acoge esta tarde, a las 20.00 horas, un nuevo capítulo entre el Barcelona y el DUX Logroño. Dos equipos que, pese ... a las enormes diferencias en cuanto a bagaje y potencial deportivo, han compartido momentos imborrables en la corta, pero intensa, trayectoria del fútbol femenino nacional. En total, se han visto las caras en siete ocasiones, aunque ninguna ha tenido la trascendencia de aquella final de la Copa de la Reina del 2021 en La Rosaleda, donde el equipo riojano firmó una de las gestas más recordadas de su historia.
Era el año 2020 y el mundo atravesaba una pandemia global. El fútbol regresaba poco a poco como un bálsamo para el aficionado, aunque fuese a través de las pantallas. Por entonces, el EDF Logroño, todavía bajo esas siglas y dirigido por Gerardo García León, competía en Primera tras su histórico ascenso en 2018. Había asegurado la permanencia y, además, encontró un premio inesperado en el torneo del KO.
El cuadro logroñés fue superando eliminatorias con valentía hasta llegar a una semifinal épica frente al Athletic que se resolvió en la tanda de penaltis. Era la primera vez que un equipo riojano se plantaba en una cita de este calibre. De aquella plantilla, solo sobrevive hoy la capitana Lorena Valderas, memoria viva de un hito imborrable.
Enfrente, el Barcelona, ya dominador absoluto del fútbol femenino español, se deshizo del Sevilla y selló su billete a Málaga. El conjunto logroñés, por su parte, viajó con la ilusión intacta de disfrutar de un acontecimiento histórico, consciente de que levantar la Copa sería casi un milagro.
La final se disputó el 13 de febrero de 2021 en La Rosaleda. El DUX Logroño resistió con orden defensivo durante 41 minutos, hasta que un penalti transformado por Alexia Putellas abrió la lata. Luego llegarían los tantos de Aitana Bonmatí y Jenni Hermoso. El Barça se llevó el título, pero las riojanas se quedaron con la medalla de plata y con la sensación de haber tocado el cielo.
Más allá de aquella final para el recuerdo, Barcelona y DUX Logroño han coincidido otras seis veces en la liga, siempre con un mismo desenlace: victoria blaugrana. En total, los siete enfrentamientos entre ambos registran 28 goles a favor del Barça y ninguno para el equipo riojano. Una losa que evidencia la distancia entre ambos proyectos, aunque también marca el reto pendiente de las logroñesas de estrenar la portería de las catalanas.
Lo cierto es que, da igual cuándo se consulte la estadística, el guion parece inalterable cuando se habla del Barcelona. De hecho, en este arranque liguero ya suma 16 goles en apenas dos jornadas, confirmando que su reinado parece ser infinito.
«A nosotras se nos tiene que dar todo rodado y que ellas tengan un mal día», admite Blanco
El DUX afronta esta tarde uno de los partidos más exigentes de la temporada al visitar al todopoderoso Barcelona en su campo, a partir de las 20.00 horas. El técnico riojano, Héctor Blanco, reconoció que este exigente choque les ha animado a potenciar otras parcelas menos trabajadas en este arranque de temporada: «Hemos pensado en el Barcelona, hemos preparado el partido, pero hemos ido un poquito más allá. Una de las cosas que tenemos que mejorar es el ataque y nos hemos enfocado en eso esta semana».
El entrenador sabe de la dificultad que conlleva medirse a un Barcelona que ha marcado 16 goles en dos jornadas. Algo que, para el técnico, le avala como «el mejor equipo del mundo». Aun así, subrayó la ilusión de su vestuario por acudir a una cita de tal calibre. «Es un sueño ir allí. Queremos que las jugadoras estén tranquilas, disfruten y sobre todo que seamos equipo», aseguraba en la previa al encuentro.
El técnico explicó además la motivación con la que viaja la plantilla: «Es un sueño ir allí. Queremos que las jugadoras estén tranquilas, que disfruten y, sobre todo, que seamos equipo». De hecho, recordó que ya fueron capaces de competir contra otro gigante como el Real Madrid y «conseguimos rascar un punto».
En cuanto a la convocatoria, Blanco confirmó que Chelsea es duda, pero aseguró que la expedición viajará completa a la ciudad condal. «El club hace el esfuerzo de que vayamos todas, sobre todo para ir haciendo grupo e ir ganando tiempo».
Sobre las opciones del DUX, el mensaje es claro: «Para tener opciones se nos tiene que dar todo rodado y que ellas tengan un mal día. Sabemos que es casi imposible, pero tenemos mucha ambición y muchas ganas».
Antes de coger el autobús, el entrenador del DUX quiso destacar el trabajo de sus chicas pese al dificilísimo calendario en este inicio de la liga. «Sabíamos que en estas primeras cuatro jornadas podíamos tener cero puntos y ya llevamos uno. No tenemos nada que perder. Las sensaciones son positivas y tenemos que ir poco a poco engrasándonos», concluía.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.