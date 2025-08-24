LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Chelsea se prepara para pegar a la bola en el choque de ayer contra el Madrid CFF en Soria. DUX Logroño
Fútbol | Liga F

Apático final del verano para el DUX

El conjunto riojano cierra su pretemporada con una abultada derrota contra el Madrid CFF pese a las buenas ocasiones del primer tiempo

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Domingo, 24 de agosto 2025, 22:32

El DUX Logroño ha cerrado su pretemporada con una nueva derrota. Lo ha hecho con un abultado marcador (4-0) contra un Madrid CFF al ... que se medirá en la Liga F, pese a las buenas ocasiones que tuvo al inicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

