Apático final del verano para el DUX

El DUX Logroño ha cerrado su pretemporada con una nueva derrota. Lo ha hecho con un abultado marcador (4-0) contra un Madrid CFF al ... que se medirá en la Liga F, pese a las buenas ocasiones que tuvo al inicio.

Héctor Blanco sigue perfilando su once tipo de la temporada que está apunto de comenzar. Pese a cambiar ciertos nombres, su estilo de juego parece estar cada vez más marcado y ayer en la Ciudad Deportiva del Numancia volvió a corroborar que su preferencia por el modelo de 5-3-2 con dos carrileras largas está claro. Y en un principio pareció dar sus frutos al poder seguir el ritmo al Madrid CFF y tener en sus manos las ocasiones más claras del primer tiempo.

El DUXfue cogiendo confianza con el paso de los minutos ante un rival con el que se verá las caras próximamente en la Liga F y que comenzó el choque liderando en la posesión. Fue Mawete la que aprovechó un rechace en la frontal para hacer un bonito regate y meterse en el área para pegar a bocajarro un balón que salió repelido por la meta madrileña. Siguió percutiendo el conjunto riojano aprovechando una contra en la que Isina buscó el remate de la delantera congoleña, pero la zaga se parapetó para desarbolar este intento de las riojanas cuando se cumplía la primera media hora de partido.

Matthews también pudo adelantar a su equipo antes de que ambos conjunto se fueran a vestuarios al coger un saque de banda, recortar en la frontal y pegar con potencia desde fuera del área saliendo por muy poco por la línea de fondo.

Héctor cambió a gran parte del equipo para el segundo tiempo y tal y como ya pasó en Anguiano, costó que los engranajes encajasen; algo que fue aprovechado por el Madrid CFF para ponerse a la cabeza. Ya avisó por dos ocasiones con un disparo escorado y con un chut que se terminó estrellando en el travesaño antes de que Naut enganchase el balón y en un toque lo metiera en la jaula.

Y cuatro minutos después del primero llegó el segundo con un centro lateral de Allegra que terminó rematando Malou para ampliar la ventaja del Madrid CFF en Soria. Aunque la renta de las madrileñas aumentaría en el 80 cuando Nata derribó a Nerea dentro del área propiciando un penalti que terminó transformando la misma jugadora.

La guinda del pastel para el equipo capitalino la pondría Malou cuando en el minuto 86 marcó el cuarto del partido con un testarazo dentro del área tras un centro lateral desde la banda derecha.

Con esta derrota, la quinta del verano, el DUX Logroño finaliza su pretemporada con la vista ya puesta en su partido del domingo contra el Real Madrid a las 20.00 horas en Las Gaunas.