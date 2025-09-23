Adama Congo llega al DUX como refuerzo ofensivo

Marta Hermosilla Garrido Martes, 23 de septiembre 2025, 22:57 Comenta Compartir

Los fichajes prometidos por el DUX Logroño procedentes del continente africano van llegando poco a poco. Después de que la pasada semana se hiciera oficial el acuerdo con la centrocampista de Ghana, Nancy Amoh, el conjunto riojano ha anunciado un nuevo refuerzo procedente de Burkina Faso: la delantera Adama Congo.

La ariete, como gran parte de sus compañeras, también ha vestido la elástica con la selección absoluta de su país y ha sumado minutos, incluso ha marcado goles, en la Copa de África. El equipo vinotinto ha celebrado su llegada con un bonito mensaje en sus redes sociales asegurando que «juntos haremos historia y llegaremos al club a alcanzar nuevas metas, nos llena de alegría tenerte en nuestro equipo».

La futbolista africana se pondrá a las órdenes de Héctor Blanco en las próximas horas de cara a la preparación del quinto encuentro de la competición regular ante un rival directo por la permanencia como es el Alhama.

Gracias a este nuevo fichaje, el DUX empieza a ver un poco más la luz al ir llenando los huecos que quedan en su vestuario. Evidentemente, hubiera sido preferible que la plantilla hubiera estado completa antes del inicio de la campaña, pero varios problemas administrativos han ralentizado este trámite. De momento, el equipo cuenta con 22 futbolistas disponibles tras la llegada de Adama Congo y aún quedarían por anunciar dos fichajes más.