Los equipos riojanos se ponen de acuerdo para jugar toda la jornada hoy

El grupo riojano de Tercera Federación se ha puesto de acuerdo para disputar la totalidad de la segunda jornada hoy. Nueve encuentros se dirimirán en las próximas horas, tres por la mañana y el resto por la tarde, siendo el San Roque el escenario en el que el Calahorra quiere seguir validando su posición de favorito.

Logroño será la sede de los tres encuentros matutinos de la categoría, todos ellos programados a las 12.00 horas. La Oyonesa jugará como local en un campo de El Salvador solicitadísimo ante la multitud de obras en los campos riojanos, incluso alaveses, como es el Oion Arena. Los de Gerardo García León se medirán a un San Marcial recién ascendido de Regional, mientras que el Villegas –otro de los equipo que debuta esta temporada en Tercera– recibirá en La Ribera a un Yagüe que comenzó la temporada con goleada ante el Autol (4-0).

El último partido de la mañana se resolverá en la Ciudad Deportiva de la UD Logroñés, donde su filial quiere empezar a sumar de tres tras su empate contra el Varea (0-0) con un triunfo ante un La Calzada que viene de ganar a la Oyonesa por 2-0.

Por la tarde, a las 17.00 horas, el Anguiano y el Haro estrenarán sus respectivos campos ante el Vianés y el Comillas. Media hora después, el Pradejón cogerá el testigo en el Municipal asumiendo el enorme reto de medir sus fuerzas con un ambicioso Arnedo que no pasó del empate sin goles ante el conjunto serrano.

Y a las 18.00 horas, llegará uno de los choques más esperados ya que el favorito al ascenso, el Calahorra, querrá seguir dejando buenas sensaciones sobre el verde. El conjunto rojillo, que aspira a volver a Segunda Federación de manera directa como líder en la tabla, demostró la semana pasada que su fama no está infundada al protagonizar la goleada de la jornada después de marcarle siete goles al Villegas. Su rival de hoy será un Agoncillo que también viene de ganar al Comillas (0-3).

Los últimos encuentros de la jornada se dirimirán en La Manzanera y en El Salvador. En el primero, el Autol recibirá a un Balsamaiso que aspira a estar en la parte media-alta de la tabla, mientras que en el segundo, el Berceo probará la que se ha convertido en su nueva casa ante un Varea que viene de conseguir el pase a octavos en la Copa Federación.