La Rioja celebra el Global Running Day Logroño y Calahorra reúnen a cientos de corredores populares para practicar atletismo «sin la presión de una competición o de un entrenamiento», con Patricia Ortega como madrina del evento DIEGO MARÍN A. Logroño Jueves, 6 junio 2019, 07:34

A última hora de la tarde de ayer centenares de corredores populares se reunieron en Logroño y Calahorra para celebrar el Global Running Day. Organizado por 'Correr en La Rioja', al encuentro de la capital riojana acudieron buena parte de los equipos y colectivos de corredores de la región, a la sazón: Beer Runners de Logroño, Club Maratón Rioja, Corre que te Pillo, Locas que Corren, La Rioja Atletismo, Los Lobos de Clavijo, Campo Activo, Club Atletismo Calceatense, Corredor Solidario, Club Vida Perra, Altafit, CityCaminos…; así como alguno de fuera, como los vecinos navarros del Viana Trekking. En Calahorra fueron mayoría los 360 Runners y los del Club Calagurris.

Curiosamente Logroño fue la primera ciudad española en la que se celebró el Global Running Day, un movimiento internacional para celebrar el atletismo popular. Ayer un pelotón de unas 200 personas se reunieron en el parque de La Ribera para correr juntos, a distintos ritmos, durante unos 8 kilómetros, recorriendo el parque del Ebro, Isla, el paseo de La Guillerma, de La Florida… «Lo vi en internet que se celebraba desde hace años en EEUU y que se iba a celebrar a nivel mundial y decidí que podía ser la oportunidad de hacerlo en Logroño», recuerda Luis Pérez, responsable de la web 'Correr en La Rioja'. Al fin y al cabo, es un encuentro que fomenta la convivencia entre corredores «sin la presión de una competición ni de un entrenamiento siquiera, sólo por reunirnos y estar más tranquilos». Y lo mejor, la presencia de diferentes clubes y colectivos. Pero que no fuera una competición no significa que no hubiera, al menos, un disputado esprint final…

Como novedad en esta última edición estuvo presente, como madrina del evento, la atleta riojana Patricia Ortega (Mejor Deportista de La Rioja). «Quién mejor que ella, que tiene opciones de acudir a las próximas olimpiadas», justificó Luis Pérez. Para Patricia Ortega supuso «un orgullo y una alegría, una forma más de reconocer las cosas que he conseguido a lo largo de los años». La atleta logroñesa es la vigente campeona nacional de heptatlón y ostenta los récords de La Rioja de 60 metros vallas y pentatlón en pista cubierta y 100 metros vallas y heptatlón en pista al aire libre. Para Ortega, «el atletismo no es un deporte minoritario, en una Olimpiada es lo que más se va a haber, aunque en España no le da tanta importancia ni está tan publicitado, pero ya se ve aquí toda la gente que nos hemos reunido».