«Una lección de vida, fortaleza y lucha» Rebeca Martínez ha entrado en cuarta posición en la carrera de hoy. / L.C. Rebeca Martínez nos cuenta como participar en la Carrera de la Mujer de 2015 le cambió la vida REBECA MARTÍNEZ Domingo, 31 marzo 2019, 11:48

«Esta carrera es especial para mí por todo lo que me ha traído con ella: compañeros de entrenamiento que se han convertido en amigos, afán de superación, de ver que todo es posible con trabajo, esfuerzo y constancia», narra Rebeca Martínez, una corredora comprometida que explica que «prácticamente no había hecho deporte en mi vida y he conseguido correr mi primera maratón hace algo más de un mes». Hoy, correr es algo imprescindible para mí, es mi vía de escape, me hace sentir fuerte y ibre».

Rebeca Martínez comenzó a correr hace 5 años para prepararse la que sería su primera carrera: la Carrera de la Mujer de 2015 en Logroño. «Salía con mis compañeras de aerobic, una de ellas llevaba corriendo más tiempo y hacía el papel de «entrenadora». Con el paso del tiempo, entre zancada y zancada y horas de entrenamiento esas compañeras, se fueron haciendo amigas y juntas íbamos superándonos. Esta nueva familia iba creciendo y compartía carreras en La Rioja, Bilbao, San Sebastián, Valencia, Sevilla…. Con ellas, pasé de hacer esos 5 kilómetros de la carrera de la mujer, a carreras de 10 kilómetros, medias maratones y mi primera maratón».

«Hace un par de años, una de ellas, nuestra «profe» nos daba una noticia que nos dejó heladas: tenía cáncer de pecho. Pasaba de darnos «lecciones» de entrenamiento a darnos lecciones de vida, fortaleza y lucha. Ya no podíamos entrenar juntas como antes, pero seguimos igual de unidas o incluso más. Entre operaciones, tratamientos e ingresos, hemos seguido corriendo como si ella nos acompañara en cada zancada, llevando el lazo rosa que ella nos regaló en todas las carreras», dice.

«El año pasado, pintamos su nombre en nuestras camisetas rosas de la carrera de la mujer. Un día más volvíamos a correr con ella, pero esta carrera se ha hecho aún más especial para nosotras. Este año, volveremos a correr con ella y con esa camiseta. Es una manera más de apoyarla a ella y a todas las personas que sufren esta enfermedad».

Rebeca lo tiene claro: «Es un día en el que las mujeres nos unimos y salimos a la calle a llenar Logroño de rosa y de ganas de luchar; que se convierte en una fiesta por el buen rollo que se respira».

En la carrera de hoy, Rebeca ha llegado en cuarto lugar. «Hay un ambientazo, todo el mundo está en la calle», nos ha relatado muy feliz nada más acabar la carrera. Ahora toca celebrar este día tan especial con sus amigas.