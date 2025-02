Reacciones a Rubiales: De la victoria al condenarse la agresión sexual a la «decepción» por la pena

Doménico Chiappe Madrid Jueves, 20 de febrero 2025, 15:20 | Actualizado 15:57h. Comenta Compartir

La condena a Luis Rubiales, expresidente de la Federación de Fútbol, de 10.800 euros por la agresión sexual a Jenni Hermoso, y su absolución del delito de coacciones, generaron distintos tipos de reacciones.

Por una parte, las feministas que ven el vaso medio lleno y destacan el fallo del tribunal, como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que se congratula con que «cuando no hay consentimiento, como dice la sentencia, hay agresión», poniendo el foco en la condena. Igual que la mayoría de medios de comunicación internacionales, muchos de ellos especializados en deportes.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, manifestó "respeto a las sentencias judiciales", en el mismo sentido que la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, que además deseó que "Jenni esté bien". Luis Rubiales comunicó que recurrirá la sentencia.

Sin alegrarse por que la justicia diera la razón, aunque sea en parte, a la jugadora, se afea la escasa pena, una multa de 20 euros diarios por 18 meses. Por ejemplo, las «Mujeres CCOO» hablan de «justicia patriarcal» y se hace eco del lema 'Se Acabó', que en su momento acuñó la también futbolista Alexia Putellas. «La AN condena a Rubiales a 18 meses de multa por el beso a Hermoso pero le absuelve de las coacciones #SeAcabó».

Entre los políticos de izquierda, Irene Montero mantuvo que «hace no tanto era impensable que la justicia reconociese un beso no consentido como agresión sexual. El feminismo lo está cambiando todo: sólo sí es sí Pero aún queda camino por hacer: la multa y la reparación es mínima, sin inhabilitación y no se reconoce su posición de poder», secundada por Pablo Echenique que pide: «Repitan conmigo: No hay machismo en la judicatura».

Como una «profunda decepción» describe la Federación Mujeres Progresistas, por la «mínima condena a Rubiales y la absolución para resto de acusados. Supone un efecto desactivador de denuncias de mujeres que sufren violencia sexual, refuerza desconfianza en sistema judicial; y refuerza a agresores».

En las redes sociales hay también los espontáneos que sacan cuentas, para señalar lo ridícula de la sentencia: «Luis Rubiales ganaba como presidente de la RFEF 930.000 euros, 2.550€ al día (por tanto, tiene que pagar) lo que ganaba en 4 días», dice Fonsi Loaiza.