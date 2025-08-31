La salida, recorrido, perfil... descubre todos los detalles del paso de La Vuelta por La Rioja
La novena etapa parte de Alfaro y finaliza en Valdezcaray tras casi 200 kilómetros
Domingo, 31 de agosto 2025, 09:55
La ronda ciclista toma hoy las carreteras riojanas desde Alfaro hasta la estación de esquí de Valdezcaray. 195,5 kilómetros a lo largo de la ... geografía regional que permitirá a 27 localidades riojanas ver pasar por sus calles al pelotón.
PERFIL ETAPA 9
Domingo, 31 de agosto de 2025
Alfaro-Estación de esquí
Valzdezcaray (195,5 km.)
Rincón de Olivedo 510 m.
Santo Domingo 638 m.
Villamediana 457 m.
Cornago 682 m.
Ezcaray 806 m.
Nájera 504 m.
Ausejo 540 m.
Arnedo 517 m.
21,5
35
59,3
78
105
145,5
165
179
195
Alfaro
Valdezcaray
