LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El pelotón, este sábado. EFE/ Javier Lizón

La salida, recorrido, perfil... descubre todos los detalles del paso de La Vuelta por La Rioja

La novena etapa parte de Alfaro y finaliza en Valdezcaray tras casi 200 kilómetros

Juanan Salazar

Juanan Salazar

Domingo, 31 de agosto 2025, 09:55

La ronda ciclista toma hoy las carreteras riojanas desde Alfaro hasta la estación de esquí de Valdezcaray. 195,5 kilómetros a lo largo de la ... geografía regional que permitirá a 27 localidades riojanas ver pasar por sus calles al pelotón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos, hartos del MUWI: «¿Qué necesita el alcalde para saber que así no se puede vivir?»
  2. 2 ¿A qué hora pasa la Vuelta por mi pueblo?
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4 La orquesta Panorama arrasa en Calahorra ante 10.000 personas
  5. 5 ¿Cómo puedo ver el final de etapa de la Vuelta Ciclista en Valdezcaray?
  6. 6

    El eclipse solar atrae las primeras reservas en La Rioja
  7. 7

    Ana María será enterrada en Mansilla
  8. 8

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  9. 9

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  10. 10 Pradillo celebra su procesión sin cruzar la N-111: «Lo que podía haber dividido, ha unido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La salida, recorrido, perfil... descubre todos los detalles del paso de La Vuelta por La Rioja

La salida, recorrido, perfil... descubre todos los detalles del paso de La Vuelta por La Rioja