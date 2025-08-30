LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El pelotón, en la etapa de este sábado EFE

¿A qué hora pasa la Vuelta por mi pueblo?

Los horarios previstos para la etapa riojana de la Vuelta, la novena, con final en Valdezcaray

La Rioja

Logroño

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:28

Ver pasar la caravana de La Vuelta, con todo lo que mueve, y ver luego a los ciclistas a toda velocidad por las calles de tu pueblo o ciudad es un espectáculo distinto y único.

¿Quieres aprovechar la oportunidad de ver cicular a los ciclistas por tus calles en esta novena etapa que empieza en Alfaro y acaba en Valdezcaray? Aquí están los horarios previstos por la organización.

Siempre es dificil calcular la velocidad que van a llevar los ciclistas, así que la Vuelta facilita tres horarios: la más rápida, calculando una velocidad media de 42 por hora, la más lenta (38 por hora) y una intermedia, a 40.

¡No te lo pierdas!

