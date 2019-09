Ciclismo Valverde, otro campeón del mundo que vivió el infierno Alejandro Valverde, en la presentación del documental. El murciano desvela, como hiciera Iniesta, que sufrió una depresión que requirió de ayuda de psicólogos y psiquiatras RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Lunes, 16 septiembre 2019, 14:21

«Los deportistas sufrimos todos. En el deporte, como cualquier ámbito de la vida, se sufren malos momentos. Los deportistas igual, totalmente. Es cierto que una persona que siempre está expuesta al público, a la que se está mirando muy de cerca tiene mucha más presión. Yo creo que se ha contado lo de Iniesta y también lo he contado yo pero seguro que hay muchísimos más deportistas que han tenido esos problemas y que a lo mejor lo pueden estar teniendo. A ellos les diría que todo tiene su solución», explicaba Alejandro Valverde a la prensa mientras su hija estaba agarrada a su pierna.

«Pasaba mucho miedo, empezaba a agobiarme y a sentirme peor. El psiquiatra me dijo que tenía un estado depresivo. Toqué suelo. Iba al médico y salía peor»

Es la frase sincera del ciclista murciano después de la presentación en la sede de Telefónica de la Gran Vía madrileña del documental 'Un año de arcoíris' de Vamos. Un estreno a muy pocos metros de la Cibeles, donde horas antes se había subido al podio entre dos eslovenos: Roglic y Pogacar luciendo por última vez esta campaña el maillot arcoíris, ese que tanto le costó conseguir. Alrededor de ese hito, logrado en Innsbruck hace un año, se desarrolla este documental que además de repasar todo lo que supuso el oro mundial, desvela partes desconocidas de su vida más privada. Entre ellas, los complicados momentos que vivió tras la suspensión por dopaje entre 2010 y 2012. Y curiosamente llegó después de haber regresado a la competición y haber logrado ganar. «Tuve un estado casi depresivo. Al final tienes muchas miradas sobre ti. Muchos deportistas se retiran antes de tiempo porque no soportan esa presión. Pasaba mucho miedo, empezaba a agobiarme y a sentirme peor. El psiquiatra me dijo que tenía un estado depresivo. Toqué suelo. Iba al médico y salía peor», explicaba ante las cámaras.

Y a los 38 años cumplió su sueño. @alejanvalverde no puede aguantar las lágrimas al revivir ese momento. #UnAñoDeArcoírispic.twitter.com/UCZkHuMbO6 #Vamos de Movistar+ (@vamos) September 16, 2019

«Con miedo y sin ánimo»

El murciano explica con detalle algunos de los síntomas que padecía. «Tenía miedo de conducir, de poner en la carretera. La presión que se tiene psicológicamente es muy dura. Fui a la Amstel Gold Race y pensaba que no podía correr. Me acosté la noche de antes y me encontraba fatal. Corrí al día siguiente, yo me tiré toda la carrera el último del grupo. Cada vez quedaba menos gente y yo seguía ahí, no podía meter el manillar. Iba con miedo y sin ánimo», detalló en un momento de la conversación con Monica Marchante, cuando hablaban del peso y la responsabilidad de lucir un maillot tan peculiar como el arcoíris.

En ese contexto, detalló que los deportistas, como le pasó a Andrés Iniesta, sufren momentos mentalmente muy complicados aunque aparentemente tienen todo para ser felices. «Pasé cosas duras. Lo superé. Según el psiquiatra, los ciclistas somos personas que queremos llevarlo todo muy medido. Nos pasa como a los estudiantes buenos, que no quieren fallar en nada y si un día no estudian se agobian. Lo veía todo negro, pero al final lo superé. Yo pensaba, si lo tengo todo, ¿por qué me pasa esto? No entendía nada. Pero lo cierto es que me estaba pasando. Gracias a los especialistas, todo quedó atrás», se congratula.