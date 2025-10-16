Territorio Coloma reunirá este fin de semana a 300 ciclistas

La segunda edición de Territorio Coloma reunirá este viernes y sábado a 300 ciclistas, algunos de ellos de fuera de España, en un evento que « ... propone una experiencia única que combina deporte, naturaleza, gastronomía y cultura riojana». La prueba, para MTB, gravel y e-bike y que fue presentada ayer en el Ayuntamiento de Logroño y que está organizado por el Coloma Team, contará con tres recorridos diferentes dependiendo el nivel de los participantes.

El recorrido más exigente, el Gran Reserva, serán 70 kilómetros con un desnivel de 1.237 metros que discurrirá por Nalda, Albelda, Navarrete, Ventosa, Santa Coloma, Moncalvillo y Entrena, entre otras localidades. El segundo recorrido, el Crianza, será de 60 kilómetros con 926 metros de desnivel positivo con un trazado similar al anterior. Por último, para los ciclistas que se están iniciando, Territorio Coloma propone un circuito de 20 kilómetros con 600 metros de desnivel que unirá Albelda, Entrena y Nalda.

Las salidas se realizarán a las 9.00 horas el sábado desde la Plaza Mayor de Albelda, donde llegarán todos los participantes en un evento que no es competitivo, aunque sí que habrá piques entre los participantes de una prueba que busca crecer año a año. Según indicó el alcalde logroñés, Conrado Escrobar, este evento pone el foco «en el disfrute de la experiencia, en la pasión que sienten los amantes del ciclismo, con diferentes recorridos para que cada uno elija la modalidad que mejor se adapta a su nivel».

Para esta edición ya hay 300 inscritos y 11.000 seguidores en redes sociales. Los organizadores comentaron que se espera que los ciclistas estén acompañados por familias y amigos que podrán disfrutar de La Rioja gracias a esta «gran fiesta del ciclismo».

El medallista olímpico Carlos Coloma destacó que la prueba nació con la ilusión de «devolver a La Rioja todo lo que me ha dado el ciclismo». «Queríamos crear un evento que uniera deporte, naturaleza y territorio, y que permitiera a cualquier persona disfrutar de los caminos por los que yo mismo me formé como deportista», afirmó en la presentación.

Coloma subrayó que esta segunda edición consolida un proyecto que va «mucho más allá de la competición». «Aquí no importa el tiempo ni la posición, sino vivir una experiencia compartida con amigos, familia y con la gente de los pueblos que hacen posible esta prueba», sintetizó.