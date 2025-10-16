LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María del Bueyo Gómez (Albelda), Carlos Coloma, Conrado Escobar y Raquel Arrieta (Nalda). Miguel Peche
Ciclismo

Territorio Coloma reunirá este fin de semana a 300 ciclistas

El evento, que combina deporte, naturaleza y gastronomía, contará con tres recorridos distintos, de 70, 60 y 20 kilómetros, dependiendo del nivel del participante

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Jueves, 16 de octubre 2025, 07:49

Comenta

La segunda edición de Territorio Coloma reunirá este viernes y sábado a 300 ciclistas, algunos de ellos de fuera de España, en un evento que « ... propone una experiencia única que combina deporte, naturaleza, gastronomía y cultura riojana». La prueba, para MTB, gravel y e-bike y que fue presentada ayer en el Ayuntamiento de Logroño y que está organizado por el Coloma Team, contará con tres recorridos diferentes dependiendo el nivel de los participantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La explosión de gas sacó de la cama a todo el vecindario; podíamos haber volado por los aires...»
  2. 2 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  3. 3 Emoción en un vuelo Bilbao - Barcelona cuando un coro, en el que participa una riojana, se lanza a cantar
  4. 4 Una movilización propalestina con calificativo de huelga
  5. 5 La estudiante del IES Sagasta que quiere llevar velo en clase presenta 11.000 firmas en la Consejería
  6. 6

    El tramo riojano de la A-12 se acerca al 90% de ejecución, pero acumula treinta meses de retraso
  7. 7 Continúa ingresado tras ser intervenido uno de los implicados en la pelea con arma blanca en Pérez Galdós
  8. 8 La Rioja recibe a dos de los primeros menores migrantes que salen de Melilla
  9. 9 Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh: «Necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí»
  10. 10 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Territorio Coloma reunirá este fin de semana a 300 ciclistas

Territorio Coloma reunirá este fin de semana a 300 ciclistas