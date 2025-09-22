Sheyla Gutiérrez sufre un accidente entrenando por causa de una ardilla albina
La ciclista logroñesa entrenaba con un grupo de compañeros en la localidad navarra de Irurzun cuando tuvo el percance
Logroño
Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:12
La ciclista logroñesa Sheyla Gutiérrez sufrió un accidente cuando entrenaba con un grupo de compañeros en la localidad navarra de Irurzun. Como consecuencia del percance ... la riojana tuvo que recibir varios puntos en su barbilla, y también sufrió heridas en la cara y en las manos, como se puede apreciar en las imágenes que la propia Sheyla ha subido a redes sociales. El suceso se produjo al cruzarse una ardilla albina en su camino, lo que provocó la caída.
Sin embargo, la ciclista se ha tomado el accidente con buen humor recordando que ver una ardilla albina se considera un buen presagio de buena suerte y prosperidad, además de una señal de que se avecinan oportunidades y cambios positivos en la vida del que la divisa. Además, confía en afrontar « próximas carreras pronto, cuando mi body se recupere».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.