LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sheyla Gutiérrez muestra sus heridas en sus redes sociales. L. R.
Ciclismo

Sheyla Gutiérrez sufre un accidente entrenando por causa de una ardilla albina

La ciclista logroñesa entrenaba con un grupo de compañeros en la localidad navarra de Irurzun cuando tuvo el percance

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:12

La ciclista logroñesa Sheyla Gutiérrez sufrió un accidente cuando entrenaba con un grupo de compañeros en la localidad navarra de Irurzun. Como consecuencia del percance ... la riojana tuvo que recibir varios puntos en su barbilla, y también sufrió heridas en la cara y en las manos, como se puede apreciar en las imágenes que la propia Sheyla ha subido a redes sociales. El suceso se produjo al cruzarse una ardilla albina en su camino, lo que provocó la caída.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Unas carrozas que se libran de la tormenta
  2. 2 Susto en las vaquillas: un joven queda inconsciente tras ser volteado
  3. 3 Mikel Izal, sobre Gaza: «No hay justificación para lo que está ocurriendo»
  4. 4 Trasladado a Vitoria un joven con fractura craneal tras participar en las vaquillas del domingo
  5. 5 Programa de San Mateo del lunes 22 de septiembre
  6. 6 Apuñalan a un temporero mientras dormía en Rincón de Soto
  7. 7 Caen piedras y juguetes desde un edificio durante el Concurso de calderetas
  8. 8

    Matan a un joven de 21 años en una pelea a machetazos en Bilbao
  9. 9

    Puerta grande para el hambre de Aarón Palacio
  10. 10 La Terraza de Diario LA RIOJA se estrena en el día grande de San Mateo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Sheyla Gutiérrez sufre un accidente entrenando por causa de una ardilla albina

Sheyla Gutiérrez sufre un accidente entrenando por causa de una ardilla albina