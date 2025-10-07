La séptima plaza de Onesti, mejor resultado del BH Coloma Team en Lake Placid

Este fin de semana la Copa del Mundo de Cross Country (XCO) se desplazó hasta el bonito y rápido circuito americano de Lake Placid (Nueva ... York, Estados Unidos) con el BH Coloma Team buscando los lugares más alto del podio. Una vez finalizada la prueba el equipo riojano regresa con el séptimo puesto de Olivia Onesti como mejor resultado.

A los mandos de su BH Lynx SLS, Onesti realizó una excelente salida que le permitió mantenerse en las posiciones delanteras desde el inicio. Tras rodar en el segundo grupo y luchar por la sexta plaza, finalmente cruzó la meta en una meritoria séptima plaza ante rivales de mucha entidad.

La joven corredora partía desde la segunda fila de salida tras haber finalizado decimoquinta en el Short Track del viernes, donde ya demostró un gran nivel en un circuito muy explosivo.

Cullell y Valero, discretos

En la categoría élite masculina, Jofre Cullell concluyó en la posición 33, en una carrera muy rápida en la que le costó encontrar el ritmo en las primeras vueltas, aunque logró recuperar posiciones en la parte final. El catalán también terminó P.33 en el Short Track del viernes.

Por su parte, el ciclista David Valero no encontró las mejores sensaciones en un trazado que no se adapta a sus características, finalizando en la posición 51.