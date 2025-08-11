Reconocimiento calceatense a Oier Sánchez
Lunes, 11 de agosto 2025, 21:53
El Ayuntamiento de Santo Domingo recibió este lunes a Oier Sánchez tras su paso por los Juegos Mundiales de la Juventud, en los que consiguió el segundo puesto individual y la medalla de oro por equipos en bike trial.
El joven de 9 años estuvo acompañado de familiares y amigos en un acto muy emotivo en el que recibió un diploma del Consistorio calceatense.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.