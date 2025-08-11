LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

LAURA LEZANA

Reconocimiento calceatense a Oier Sánchez

Lunes, 11 de agosto 2025, 21:53

El Ayuntamiento de Santo Domingo recibió este lunes a Oier Sánchez tras su paso por los Juegos Mundiales de la Juventud, en los que consiguió el segundo puesto individual y la medalla de oro por equipos en bike trial.

El joven de 9 años estuvo acompañado de familiares y amigos en un acto muy emotivo en el que recibió un diploma del Consistorio calceatense.

