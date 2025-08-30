LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

COLOMA TEAM
Ciclismo

Olivia Onesti se sube al podio en el 'short track' sub'23 de Les Gets

La Rioja

Sábado, 30 de agosto 2025, 10:56

La corredora francesa Olivia Onesti, integrante del equipo riojano BH Coloma Team, se subió al podio en el Short Track sub'23 de la Copa del Mundo que se celebra en Les Gets (Francia). La ciclista gala, incorporación de esta temporada, acabó en la tercera posición de la carrera corta con su BH Ultimate.

Este resultado supone el primer podio de la temporada para el equipo, «consolidando la progresión de Onesti en la categoría sub'23 y reforzando la presencia del BH Coloma Team en la Copa del Mundo», destacan desde el equipo del albeldense.

Por su parte, en el Short Track masculino, Jofre Cullel acabó en la 16º plaza después de una carrera en la que pedaleó con los favoritos al triunfo. Onesti correrá el Cross Country de sub'23 femenino el domingo a las 9.00, mientras que la carrera de los élite masculino será a las 15.00 horas.

