El niño calceatense que triunfa en bike trial

Santo Domingo de la Calzada cuenta ya con una nueva estrella a la que mostró su cariño el pasado lunes en la recepción que organizó ... el Ayuntamiento calceatense en un salón de plenos que se llenó más allá de su aforo. Así, familiares y amigos acogieron entre aplausos a un emocionado Oier Sánchez, el niño que con apenas 9 años ya ha conquistado España y el mundo con su bici.

El calceatense logró convertirse en campeón de España de bike trial y viajó a finales del mes de julio a Vic, Barcelona, para disputar los Juegos Mundiales de la Juventud, en los que consiguió un más que merecido segundo puesto en la competición individual, y la medalla de oro por equipos con el combinado nacional.

Fueron días «duros», explica su padre y principal entrenador, Luismi Sánchez. Y es que no es sencillo llegar tan lejos la primera vez. «Los nervios pasaron mucha factura, tanto a él como a mí. Fue exagerado, fueron nervios de llegar al bloqueo total, tanto él como yo», explica el técnico.

«Fue un poco durillo todo, la verdad. Hubo momentos muy duros. De tensión, de nervios, no sé, todo un poco. No sabíamos dónde nos metíamos, con en ese nivel tan alto de competición», recuerda ahora Luismi.

A pesar de todo el mal trago pasado, Oier realizó un gran recorrido con el que empató con el campeón de Japón: «Me emocioné porque pensaba que íbamos a hacer un desempate pero, al final, me dijeron que había quedado segundo y me quedé un poco triste», comenta Oier sobre su experiencia en el torneo individual en el mundial, denominado '2025 Trials World Youth Games'.

Por ello, explica que donde más se divirtió fue en la fase grupal: «Con el equipo fue mucho mejor porque no había tantos nervios».

Es momento de un merecido descanso, tanto para este niño como para toda su familia, que le ha acompañado en todo el camino recorrido. «Ahora vamos a descansar más o menos un mes para, entre otras cosas, cambiar el circuito nuestro y poder subir el nivel», explica Luismi, ya que Oier cambia de categoría y la próxima temporada pasará a competir en categoría Alevín.

Y es que su padre, además de ayudarle en los entrenamientos, también es el que le ha construido el circuito en el que entrena. El joven practica la mayoría de días en Santo Domingo y una vez por semana viaja a Vitoria o Estella, donde puede acudir a escuelas con entrenadores especializados en este deporte para poder seguir con la preparación.

Deporte minoritario

A falta de espacios en La Rioja debido a que el bike trial es un deporte muy minoritario en la comunidad, Luismi Sánchez creó su propio circuito con material conseguido gracias a su empresa de excavación.

Así, ahora es momento de pasar un verano como solo un niño sabe: divirtiéndose. «Pararemos el mes y, poco a poco, volveremos a empezar. Hay alguna competición regional en Asturias y en Estella a las que acudiremos, pero sin presión. En enero ya empezaremos otra vez fuerte, porque es cuando le toca ya alguna copa, aunque las fechas todavía no han salido», comenta.

De esta manera, Oier volverá a cargar fuerzas para llegar pisando más fuerte todavía con su bici, con la que le queda un largo camino por recorrer en un mundo como es el bike trial en el que ya está destacando a una muy temprana edad.