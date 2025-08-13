LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Oier Sánchez durante los Juegos Mundiales de la Juventud celebrados en Vic el pasado mes de julio. L. M. S.
Ciclismo

El niño calceatense que triunfa en bike trial

Oier Sánchez, de apenas nueve años, ha logrado proclamarse subcampeón del mundo individual y primero por equipos

Laura Lezana

Laura Lezana

Miércoles, 13 de agosto 2025, 08:00

Santo Domingo de la Calzada cuenta ya con una nueva estrella a la que mostró su cariño el pasado lunes en la recepción que organizó ... el Ayuntamiento calceatense en un salón de plenos que se llenó más allá de su aforo. Así, familiares y amigos acogieron entre aplausos a un emocionado Oier Sánchez, el niño que con apenas 9 años ya ha conquistado España y el mundo con su bici.

