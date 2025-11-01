La Marcha Ciclista del Primer Vino reúne este sábado a leyendas como Chiappucci y Mayo

Iñaki García Logroño Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:38 Comenta Compartir

La tercera edición de la Marcha Ciclista del Primer Vino se celebra este viernes en territorio riojano, a partir de las 9.00 horas, con la presencia de grandes nombres de este deporte como los de Claudio Chiappucci, Iban Mayo, Ángel Arroyo, David López, Juanjo Cobo, Ramón González Arrieta o Joane Somarriba, entre otros.

La cita, organizada por Bodegas Tarón, discurre por un recorrido de 56 kilómetros que arranca desde las instalaciones de la bodega para pasar después por Sajazarra, Cellorigo, Villaseca, Cuzcurrita de Río Tirón, Villalobar, Castañares, Casalarreina y Tirgo hasta finalizar en la bodega.

Al igual que ocurrió en las dos citas anteriores, el evento tiene carácter solidario y la recaudación de las inscripciones irá destinada a personas afectadas por la esclerosis múltiple. La ayuda se canalizará a través de las asociaciones Ardem (Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple) y Asbem Miranda (Asociación Burgalesa de Esclerosis Múltiple).

El evento no es competitivo y todo el pelotón rodará agrupado durante el recorrido. A mitad de camino, los participantes podrán disfrutar tanto de avituallamiento sólido como líquido y al finalizar la marcha se celebrará una fiesta con música y degustación de productos locales.

La iniciativa sirve, además, para rendir homenaje a los viticultores de la cooperativa. Por ese motivo, el pelotón realizará una breve parada en cada pueblo y allí se les entregará una botella con el primer vino de la localidad en esta campaña.