Urgente Apuñalan a un joven con un destornillador tras el fin de las fiestas de Calahorra
Olivia Onesti, ciclista del BH Coloma Team. BH COLOMA
Ciclismo

Jofre Cullel, undécimo en la Copa del Mundo de Les Gets donde Onesti acaba cuarta

El catalán del BH Coloma lucha por el podio mientras que la ciclista gala repite la buena actuación del 'short track'

La Rioja

Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:42

El BH Coloma Team se marchó de la Copa del Mundo de Les Gets con muy buenas sensaciones. En la carrera Élite masculina, el ... Jofre Cullel acabó en la undécima posición en una prueba que ganó el francés Luca Martin. Jofre Cullel se mantuvo siempre en el grupo de los aspirantes al podio y su carrera fue espectacular, con varias vueltas rápidas en su haber. Al final, el catalán tuvo que conformarse con la undécima posición en una carrera que tuvo a Mathieu van der Poel como protagonista, sexto. David Valero finalizó 30ª mientras que Alberto Barroso pasó la línea de meta en la 77ª posición.

