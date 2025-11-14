David Valero se despide del BH Coloma Team en La Nucía

Martín Schmitt Logroño Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:15 Comenta Compartir

La despedida de David Valero del BH Coloma Team ya tiene fecha. El medallista olímpico dirá adiós al equipo el próximo 23 de noviembre en la XXIV marcha de bicicletas de montaña La Nucía.

Todos los participantes de este evento pedalearán junto a los ciclistas profesionales del equipo BH Coloma Team como David Valero, la campeona de Francia Olivia Onesti o el olímpico Jofre Cullell, así como con la leyenda Carlos Coloma.