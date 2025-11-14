LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ciclismo

David Valero se despide del BH Coloma Team en La Nucía

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:15

Comenta

La despedida de David Valero del BH Coloma Team ya tiene fecha. El medallista olímpico dirá adiós al equipo el próximo 23 de noviembre en la XXIV marcha de bicicletas de montaña La Nucía.

Todos los participantes de este evento pedalearán junto a los ciclistas profesionales del equipo BH Coloma Team como David Valero, la campeona de Francia Olivia Onesti o el olímpico Jofre Cullell, así como con la leyenda Carlos Coloma.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vecino de Nájera se enfrenta a una multa por supuestas amenazas a un edil del PR para que apoyara los presupuestos
  2. 2 Oleada de robos de bicicletas y patinetes en trasteros de El Campillo
  3. 3 Dos detenidos por la supuesta agresión sexual a una joven discapacitada en Logroño
  4. 4 Dos grúas elevadoras aparcadas por la noche en el monumento a las Víctimas del Terrorismo de Logroño
  5. 5

    «Claro que se me cae la baba, tienen a su madre pero ellas son mis hijas»
  6. 6

    Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas
  7. 7 Denuncian a un logroñés por una presunta estafa a una joven con la reventa de unas entradas para un festival
  8. 8 Trasladado a Zaragoza un herido grave por el incendio en una vivienda de Logroño
  9. 9 Conservas Cerdeimar abre la planta de producción de Cervera con 31 trabajadores
  10. 10 Capellán anuncia desgravaciones fiscales para los celiacos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja David Valero se despide del BH Coloma Team en La Nucía