Valero se baja de la Copa del Mundo

Es difícil saber elegir el mejor momento para decir adiós después de toda una carrera de éxitos. A veces, uno puede pensar que todavía le ... quedan oportunidades para seguir sumando algún triunfo más que añadir a su historial. Pero esto puede llevar también a caer en el error de estirar demasiado la cuerda y que, en lugar de decidir cuándo irse, a uno le acaben invitando a marcharse.

David Valero no se va del todo pero ha decidido dar un paso al lado y explorar otras oportunidades que le brinda su eterna compañera de viaje, la bicicleta. Él mismo lo explicó de forma cristalina y sin artificios el pasado fin de semana, cuando anunció en sus redes sociales que se despide de la Copa del Mundo XCO en Mont-Sainte-Anne. El ciclista de Baza cierra una década magnífica en el que el granadino se ha convertido en una de las referencias del mountain bike mundial. Los cinco últimos años, los más exitosos, los ha pasado formando parte del equipo del que fue primero rival y después compañero, amigo y jefe, el albeldense Carlos Coloma. «Muchísimas gracias a todos, sobre todo a mi equipo que me ha arropado durante estos últimos cinco años hasta el último día», se despedía en el vídeo el corredor del BH Coloma Team.

Se va respetado y querido por todos. En su recuerdo y en el de los aficionados queda ya el emotivo homenaje que le brindaron todos los equipos en la llegada de la prueba canadiense, con un precioso pasillo de ruedas levantadas. Lo de menos, el puesto 46 que acabó ocupando. El punto final perfecto a una carrera en la élite que le coronan entre los mejores de la especialidad de siempre en España, precisamente junto a Carlos Coloma.

ADIÓS A LA COPA DEL MUNDO DE XCO* *Cross crounty olímpico DAVID VALERO 27/12/1988 1 medalla de bronce olímpica Tokio 2020 1 subcampeonato del mundo de XCO en 2022 1 vencedor de la Copa del Mundo de MTB en Snowshoe en 2022 10 podios en la Copa del Mundo de MTB 10 títulos de campeón de España de XCO 44 semanas líder del ranking UCI J.A.S. Fuente: Coloma Team ADIÓS A LA COPA DEL MUNDO DE XCO* *Cross crounty olímpico DAVID VALERO 27/12/1988 1 medalla de bronce olímpica Tokio 2020 1 subcampeonato del mundo de XCO en 2022 1 vencedor de la Copa del Mundo de MTB en Snowshoe en 2022 10 podios en la Copa del Mundo de MTB 10 títulos de campeón de España de XCO 44 semanas líder del ranking UCI J.A.S. Fuente: Coloma Team ADIÓS A LA COPA DEL MUNDO DE XCO* *Cross crounty olímpico DAVID VALERO 27/12/1988 1 medalla de bronce olímpica Tokio 2020 1 subcampeonato del mundo de XCO en 2022 1 vencedor de la Copa del Mundo de MTB en Snowshoe en 2022 J.A.S. Fuente: Coloma Team 10 podios en la Copa del Mundo de MTB 10 títulos de campeón de España de XCO 44 semanas líder del ranking UCI

Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; subcampeón del mundo de XCO en 2022; vencedor de la Copa del Mundo de Snowshoe en 2022; diez podios en la Copa del Mundo y diez títulos de Campeón de España XCO (el último, este mismo año, por lo que se va portando el maillot rojigualda), además de haber encabezado el ranking de la UCI durante 44 semanas consecutivas. Un currículo para enmarcar.

«Bueno, familia, aquí estamos en Canadá, en uno de los circuitos más míticos del mountain bike mundial. Quería comunicaros que ésta será mi última Copa del Mundo de Cross Country, siguiendo un calendario estricto», explicaba Hermida, que entendía que había «llegado la época de que pase página. Se nota que las condiciones y las prestaciones ya no son las más adecuadas para estar aquí a una edad». «Las nuevas generaciones vienen superfuertes», reconocía.

Y empezaba el momento de los recuerdos y los agradecimientos: «Ha sido una época muy bonita para mí, para disfrutar del XCO. He logrado grandes resultados, han sido años inolvidables en los que he hecho muchos amigos, con un grupo de trabajo increíble. Solo puedo dar las gracias a todas las personas que me habéis apoyado en esta trayectoria, tanto en el equipo como los que están en su casa apoyándonos».

Ahora bien, Valero se baja de la Copa del Mundo XCO pero ni mucho menos cuelga la bicicleta. Ahora se le abren nuevas oportunidades: «Se cierra un ciclo en mi vida, y espero abrir otro en el que seguir disfrutando del mountain bike, que es lo que me apasiona, y del ciclismo en general. Aún me queda un poquito de carrete para otras disciplinas en las que voy a intentar disfrutar como lo he hecho en el cross country».