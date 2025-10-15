LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE
Ciclismo

Valero se baja de la Copa del Mundo

Punto final. El granadino del BHColoma Team, bronce olímpico, cierra una década magnífica en el que se ha convertido en una referencia de la mountain bike mundial

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:46

Comenta

Es difícil saber elegir el mejor momento para decir adiós después de toda una carrera de éxitos. A veces, uno puede pensar que todavía le ... quedan oportunidades para seguir sumando algún triunfo más que añadir a su historial. Pero esto puede llevar también a caer en el error de estirar demasiado la cuerda y que, en lugar de decidir cuándo irse, a uno le acaben invitando a marcharse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La emblemática esquina del Capitol de Logroño vuelve a la vida con una nueva apertura
  2. 2

    La Justicia riojana ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
  3. 3 El futuro corredor sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
  4. 4 Dos policías locales de Logroño reciben la Medalla al Mérito por salvar vidas y por su labor ejemplar
  5. 5

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  6. 6 Herido un hombre por la explosión de una bombona de butano en su casa de Pérez Galdós
  7. 7

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  8. 8 Detenido un menor en Calahorra por amenazar a su hermana y a su madre con un cuchillo
  9. 9

    En agosto, de escapada a Castilla y León
  10. 10 Estudiantes y sindicatos convocan una huelga este miércoles en apoyo a Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Valero se baja de la Copa del Mundo

Valero se baja de la Copa del Mundo