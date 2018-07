Carlos Coloma, bronce en el Nacional El del Albelda añade una medalla de bronce a su palmarés tras una bonita carrera en la que Valero fue oro y Mantecón bronce LA RIOJA Logroño Domingo, 22 julio 2018, 20:57

El ciclista riojano Carlos Coloma ha sumado a su palmarés una medalla de bronce en el Campeonato de España, un campeonato que ha ganado tres veces. Esta vez se subió al tercer puesto del cajón, detrás de los otros dos grandes favoritos: David Valero y Sergio Mantecón.

El de Albelda ha perdido algo de distancia en la salida con el dúo de cabeza, pero para la segunda vuelta al circuito de Moralzarzal ya había conectado con ellos. Pero cuando las fuerzas están tan igualadas entre corredores que vienen de firmar «Top Ten» en la Copa del Mundo, os sobreesfuerzos se pagan.

Así que un cambio de ritmo al final del tercer giro servía para hacer que el riojano perdiera coba, perdiendo medio minuto que no fue capaz de recuperar al final.

Valero y Mantecón han colaborado durante la cuarta, quinta y sexta vuelta para alejar a Coloma, y jugarse así el oro entre ambos. Y así ha sido: en la bajada de la última vuelta Mantecón ha cometido un error, y Valero ha aprovechado para coger unos metros que ya nadie podría recuperar.

«Creo que hemos dado un gran espectáculo Valero, Mantecón y un servidor. Hasta la última vuelta no se ha resuelto quien sería el vencedor, pero ya en ese tramo final David se ha mostrado como el más fuerte. Yo a falta de una vuelta para el final me he llegado a acercar a casi 10», pero al final no ha podido ser. Ha sido un maillot muy disputado y todo el que se haya acercado hasta Moralzarzal le habrá merecido la pena», comentaba el ciclista del Primaflor-Mondraker-Rotor en la web de la Federación española.

El espectáculo de Rocío del Alba García

No es riojana, pero casi: Rocío del Alba García, que entrena en La Rioja a las órdenes de Coloma, ha vuelto a demostrar en Moralzarzal que es la número 1 del BTT español... y eso que es sub 23.

Lo suyo, por segundo año consecutivo, ha sido brutal: las sub 23 salen nu minuto después que las élite. Aun así, García ha recuperado ese minuto en apenas dos vueltas, y ha tomado el mando de la prueba, siendo la primera de todas las categorías.

Sin embargo (el BTT tiene estas cosas), García no es campeona de España absoluta, sino solo sub 23. La campeona absoluta ha sido Claudia Galicia.

Mesplet, bronce en Master 30 A

La Rioja ha cosechado una medalla más: Corina Mesplet Terroba ha sido bronce en la categoría de Master 30 Femenino A, una prueba en la que ha vencido Jordina Muntadas y ha quedado segunda Kataiza Sierra