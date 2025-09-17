Calahorra acogerá el domingo una nueva edición de la prueba 'Sendas del Agudo'

El próximo domingo 21 de septiembre se disputará la novena edición de la BTT Peña Calagurritana 'Sendas del Agudo' de Calahorra. La salida tendrá ... lugar a las 09.00 horas desde la plaza del Raso donde también estará la meta y los dorsales se podrán recoger ese mismo día, desde las 07.30 hasta las 08.30 horas.

Las inscripciones están abiertas hasta el viernes 19 en la página web corredorespopulares.es o hasta agotar dorsales. El precio para los ciclistas federados es de 20 euros y 25 euros para el resto. Los socios de la Peña Calagurritana tienen un precio especial de 10 euros. El día de la carrera costará 30 euros, si quedan plazas.

Esta cita deportiva cuenta con dos recorridos, uno largo difícil de 56 kilómetros con 1.000 metros de desnivel acumulado y otro corto fácil de 42 kilómetros con 500 metros de desnivel.

Se establecen las siguientes categorías: élite, sub-23, máster 30, 40, 50 y +60

Los participantes dispondrán de camiseta técnica oficial, dos avituallamientos en ruta (fruta, barritas, isotónico y agua), almuerzo completo en meta, zona de duchas y aseos en la Plaza del Raso, así como asistencia técnica y médica en el recorrido. Es obligatorio el uso de casco y llevar el dorsal.

El reglamento indica que la prueba no se suspenderá por condiciones climatológicas, excepto si existe un riesgo evidente para la integridad de los deportistas.