Así será la Carrera Tres Parques 2025: vuelta a los orígenes La prueba vuelve a recorrer los parque logroñeses de La Ribera, el Ebro y el Iregua

Salida de la prueba familiar en una edición anterior de la Tres Parques

Agencias Logroño Jueves, 14 de agosto 2025, 13:28 Comenta Compartir

La Carrera Tres Parques recuperará su recorrido inicial por los parques de La Ribera, del Ebro y del Iregua de Logroño en su 21 edición, que se celebra el próximo 13 de septiembre.

La cita, que forma parte del décimo Circuito de Carreras de Logroño Deporte, retomará el itinerario que había en sus inicios, con tres pruebas. Dos de ellas tendrán carácter competitivo y se correrán sobre distancias de 5 y de 10 kilómetros respectivamente.

La tercera prueba, de carácter familiar y no competitiva, tendrá un recorrido de 1,5 kilómetros. En todos los casos, la salida y la meta estarán ubicadas en Riojaforum, en la zona junto a las banderas.

Inscripciones

Las inscripciones pueden realizarse en la web de los organizadores.

Por lo que respecta a las carreras de 5 y de 10 kilómetros, se establece un primer plazo entre el 1 y el 2 de agosto a un coste de 10 euros.

En un segundo plazo, del 3 al 18 de agosto, tendrá un coste de 15 euros; y en un tercero, del 19 de agosto al 11 de septiembre, de 20 euros.

Por último, en la tarde del día 12 se podrá hacer inscripción presencial en el punto de recogida de dorsales al precio de 25 euros. La inscripción incluye camiseta conmemorativa, bolsa del corredor y sorteo de regalos.

Por lo que respeta a la carrera familiar, se establece un período único para la inscripción desde el 1 de agosto hasta el 11 de septiembre.

Se podrá realizar a un precio de tres euros, que dará derecho a la participación en la carrera y el avituallamiento, o bien de doce euros, en cuyo caso, además de lo anterior, se accederá también a una camiseta y un bollo preñado.

Pasado el período mencionado, sólo se podrá hacer la inscripción de forma presencial en la zona de recogida de dorsales en la tarde del día 12 al precio de tres euros.

Dorsales, juegos y regalos

En todos los casos, la zona de recogida de dorsales se habilitará en el polideportivo La Ribera, en la tarde del viernes 12 de 19:00 a 21:00 horas, y en la mañana del día 13, entre las 8:30 y las 10:00 horas, antes de que empiecen las carreras.

El día de la carrera se habilitará una zona de juegos para los más pequeños de 10:00 a 13:00 horas aproximadamente y se realizará un sorteo de regalos entre los inscritos. Además, una vez que finalicen las carreras, los participantes inscritos en 5K y 10K podrán disfrutar de un bollo preñado y bebida gratuita.

La presentación

Ampliar

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, el director de carreras del Club Maratón La Rioja, Jorge Maza, y el directivo Manuel Vergara, del mismo club deportivo que organiza la prueba, han presentado este jueves esta prueba popular.

Iglesias, ha destacado su satisfacción por presentar una de las pruebas decanas en el atletismo logroñés, «labor que hay que agradecer al Club Maratón La Rioja».

Ha señalado que «la felicitación tiene que ser doble porque pocas carreras consiguen, como lo hace la Tres Parques, una combinación tan perfecta de la práctica deportiva, el disfrute del ocio en familia y el hábito saludable de realizar actividad física en ese marco natural privilegiado que ofrece Logroño en la zona de la carrera».

Por su parte, Maza ha subrayado la ilusión con la que se ha planteado una edición que va a permitir recuperar la idea original de la prueba y disfrutar de poder recorrer tres parques con continuidad entre ellos, «algo que no siempre es fácil de encontrar para la práctica deportiva y que en Logroño se tiene la suerte de disfrutar junto al Ebro y al Iregua».