El Sporting tratará de volver a la dinámica del triunfo en Málaga

El Grafometal quiere recuperarse de la derrota sufrida el viernes pasado en el Palacio de los Deportes ante el Beti Onak, una de las sorpresas ... de esta temporada. El flojo encuentro contra las navarras (25-32) frenó la racha del Sporting, que había conseguido seis victorias en siete encuentros, con el Bera Bera como único verdugo. Y por la mínima. Esta noche (20.00 horas), visita la complicada pista del Málaga Costa del Sol, uno de los equipos candidatos a ganarlo todo y al que se volverá a enfrentar en febrero por la Copa de la Reina.

No jugó bien el Grafometal ante su público el viernes. Las de Luismi Ascorbe mostraron debilidades defensivas -ningún equipo le había anotado más de 30 goles en esta temporada- y jugaron con poco carácter y desacierto en ataque. Una imagen similar a la que ofreció el conjunto riojano en las tres primeras jornadas de liga.

El equipo sportinguista pretende dejar atrás el bache del Beti Onak. No es un escenario idóneo para encontrarse con la dinámica del triunfo el pabellón José Luis Pérez Canca malagueño, pese a que el Costa del Sol de esta temporada no es tan fiable como en anteriores campañas.

Las andaluces marchan en el quinto puesto de la clasificación después de sumar trece puntos. Las panteras han ganado en este arranque de liga al Elda, Porriño, Elche, Rocasa y Morvedre, han empatado con el Beti Onak y el Aula Valladolid, y han caído frente al Atlético Guardés. La única derrota del curso hasta el momento.

Pero el Grafometal ha mostrado este curso argumentos suficientes como para competirle a los mejores equipos. Las de Ascorbe quieren volver a mirar hacia la zona de arriba.