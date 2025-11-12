LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Paula Morales y Paula Milagros se abrazan tras caer ante el Beti Onak. Miguel Peche
Balonmano | Liga Guerreras

El Sporting tratará de volver a la dinámica del triunfo en Málaga

Después del tropiezo ante el Beti Onak, el equipo riojano quiere recomponerse ante uno de los candidatos al título

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:30

Comenta

El Grafometal quiere recuperarse de la derrota sufrida el viernes pasado en el Palacio de los Deportes ante el Beti Onak, una de las sorpresas ... de esta temporada. El flojo encuentro contra las navarras (25-32) frenó la racha del Sporting, que había conseguido seis victorias en siete encuentros, con el Bera Bera como único verdugo. Y por la mínima. Esta noche (20.00 horas), visita la complicada pista del Málaga Costa del Sol, uno de los equipos candidatos a ganarlo todo y al que se volverá a enfrentar en febrero por la Copa de la Reina.

