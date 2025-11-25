LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Miguel Ángel Velasco protesta una acción desde el banquillo. Sonia Tercero
Balonmano | Liga Asobal

Solo el Dicorpebal sigue la estela del Barcelona

Los culés suman nueve triunfos consecutivos mientras que los franjivino han ganado los últimos siete últimos encuentros

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:52

Solo dos equipo de la Liga Nexus Energía Asobal pueden presumir de racha de victorias digna de aplausos. Uno de ellos es el todopoderoso Barcelona ... de Antonio Carlos Ortega. Los culés suman nueve triunfos en nueve partidos disputados. Difícil de igualar. Y nada nuevo bajo el sol en una competición que los azulgranas llevan ganando ininterrumpidamente desde la temporada 2010-11. Por aquella época, el entonces Naturhouse logroñés firmó tres subcampeonatos consecutivos (entre 2013-14 y 2015-16) a las órdenes del técnico Jota González. Días de buenos partidos y Champions.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

