Solo el Dicorpebal sigue la estela del Barcelona

Solo dos equipo de la Liga Nexus Energía Asobal pueden presumir de racha de victorias digna de aplausos. Uno de ellos es el todopoderoso Barcelona ... de Antonio Carlos Ortega. Los culés suman nueve triunfos en nueve partidos disputados. Difícil de igualar. Y nada nuevo bajo el sol en una competición que los azulgranas llevan ganando ininterrumpidamente desde la temporada 2010-11. Por aquella época, el entonces Naturhouse logroñés firmó tres subcampeonatos consecutivos (entre 2013-14 y 2015-16) a las órdenes del técnico Jota González. Días de buenos partidos y Champions.

Y el otro equipo enrachado esta temporada es el Dicorpebal Ciudad de Logroño que acumula siete victorias en los últimos siete partidos disputados. Un logro que es necesario contextualizar para darle el valor que tiene. Por un lado, se trata de un plantilla corta, muy corta. Esto obliga al entrenador Miguel Ángel Velasco a tener que realizar un encaje de bolillos con sus jugadores. Además, el técnico segoviano está haciendo de la necesidad virtud y dando oportunidades a los juveniles que entrenan habitualmente con el primer equipo. Como el caso de Jon Sastre, que este domingo jugó su segundo partido de Asobal. En el primero, contra el Granollers, el joven jugador fue capaz de marcar su primer gol después de robar un balón y anotar en el contragolpe.

Ahora el técnico tiene que gestionar algunas lesiones más serias y se abre ante sí otro nuevo reto: exprimir más si cabe a los jugadores sanos que le quedan para afrontar el siguiente partido, el domingo en la cancha del Puente Genil (12.30 horas).

Por otro lado, al mérito que por sí solo tiene enlazar siete triunfos consecutivos en esta liga, hay que subrayar la entidad de los rivales a los que se ha enfrentado el conjunto franjivino.

Los riojanos arrancaron la competición con un triunfo en el Palacio ante Guadalajara (34-20). Los dos siguientes partidos fueron dos visitas a dos canchas muy complicadas que se saldaron con sendas derrotas: Torrelavega (29-25) y Cuenca (29-28). Y a partir de entonces los hombres de Velasco cuentan sus partidos por victorias.

La racha arrancó en el Palacio ante el Eón Alicante (33-29) y la semana siguiente el Dicorpebal obtuvo un meritorio triunfo en el Huerta del Rey de Valladolid con contundencia (27-34). Enlazó después un cómodo triunfo en el Palacio de los Deportes de Logroño ante el Villa de Aranda (42-30) y otra complicada salida a Cangas, ganando en tierras gallegas en un disputado encuentro (26-30).

Particular Tourmalet

Afrontó entonces el Ciudad de Logroño su particular Tourmalet para enfrentarse de manera consecutiva a dos 'cocos' de la categoría: Granollers y Bidasoa. El partido contra los catalanes en el Palacio fue uno de los mejores que se recuerdan en las últimas temporadas. Victoria de muchos quilates (33-29) con el público muy enganchado con el equipo.

Y la semana siguiente los riojanos dieron un golpe en la mesa al vencer en un campo tan complicado como Artaleku. Gran triunfo (28-32) ante un rival directo para estar en los puestos de arriba al final de la temporada.

El séptimo triunfo consecutivo fue el sábado en Logroño, ante el Caserío Ciudad Real (38-35) en un partido en el que los riojanos sufrieron más de lo esperado ante un equipo recién ascendido. Ahora habrá que esperar al domingo para ver si llega la octava victoria, en Puente Genil.