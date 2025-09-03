LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Zaja, durante un entrenamiento. Juan Marín
Balonmano | Liga Asobal

Una semana para pulir detalles en el Ciudad de Logroño

Con Popovic al margen por un esguince y a la espera de Pestic, los riojanos ya piensan en el Guadalajara

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:42

El Ciudad de Logroño culminó el viernes pasado su ronda de amistosos veraniegos con un triunfo incontestable sobre el Burgos (26-36). Una pretemporada irregular ... que se saldó con dos victorias (frente al Toyoda Gosei y Burgos) y tres derrotas (Nava, Limoges y Rennes) con una plantilla que presenta ocho novedades, aunque una de ellas, Namanya Pestic, que no está ni cerca de aterrizar en tierras riojanas por el papeleo. «Hemos acabado con muy buenas sensaciones el partido ante el Burgos, donde creo que estuvimos a muy buen nivel», explicó el entrenador franjivino Miguel Velasco. «Es verdad que el Burgos es un equipo de Plata, pero podría ser perfectamente de Asobal, aunque le faltaban un par de jugadores (Miguel Malo o Fabrizio Casanova)».

