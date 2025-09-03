Una semana para pulir detalles en el Ciudad de Logroño

El Ciudad de Logroño culminó el viernes pasado su ronda de amistosos veraniegos con un triunfo incontestable sobre el Burgos (26-36). Una pretemporada irregular ... que se saldó con dos victorias (frente al Toyoda Gosei y Burgos) y tres derrotas (Nava, Limoges y Rennes) con una plantilla que presenta ocho novedades, aunque una de ellas, Namanya Pestic, que no está ni cerca de aterrizar en tierras riojanas por el papeleo. «Hemos acabado con muy buenas sensaciones el partido ante el Burgos, donde creo que estuvimos a muy buen nivel», explicó el entrenador franjivino Miguel Velasco. «Es verdad que el Burgos es un equipo de Plata, pero podría ser perfectamente de Asobal, aunque le faltaban un par de jugadores (Miguel Malo o Fabrizio Casanova)».

A partir de ahora, el segoviano quiere pulir detalles esta semana para entrar en la última semana de preparación con la cabeza puesta en el Guadalajara, primer equipo que visitará el Palacio de los Deportes (sábado 13 de septiembre, 17.15 horas).

El encuentro en Burgos dejó algún tocado como Ivan Popovic, que se torció el tobillo. El pivote está trabajando al margen de sus compañeros, pero la lesión no es seria y podría perfectamente jugar si así fuese necesario. Una de las preocupaciones de Velasco es el problema burocrático que impide que Pestic se una al grupo. Pero lo que más le preocupa al técnico es que el diestro se unirá al equipo sin la menor idea de la táctica franjivina, algo que tardará algunas semanas en aprender. «Somos 15 menos él, 14. Uno menos, pero me preocupa más todo lo que se ha perdido de preparación. Es extranjero, el idioma... Veremos lo que le cuesta adaptarse y si somos capaces de sacarle el máximo rendimiento en el menor tiempo posible, porque realmente nos hace falta», sintetizó.