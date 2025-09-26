LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Nemanja Pestic busca el pase ante la marca de Zaja. Juan Marín
Balonmano | Liga Asobal

El Sargal, nuevo examen franjivino

Una pista complicada. ·

Con Nemanja Pestic disponible, el BM Logroño visita Cuenca con el fin de enderezar el rumbo tras caer en Torrelavega

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:00

El motor del Ciudad de Logroño se gripó en el peor momento en el Vicente Trueba de Torrelavega. Una derrota entraba dentro de la probabilidad ... para los riojanos en San Mateo. Unas fiestas que esconden una nueva salida muy incómoda (20.30 horas), nada menos que a El Sargal de Cuenca, territorio hostil para los equipos de la Liga Asobal. Cierto es que el pabellón municipal conquense ya no es el mismo que hace una década, pero sigue siendo un escenario que inspira respeto en los equipos que lo visitan. El Ciudad de Logroño, que suma dos puntos, se mide a los de Lidio Jiménez, que todavía no han puntuado esta temporada tras caer ante el Torrelavega (27-28) en la primera jornada y frente al Caserío Ciudad Real (25-23) en la segunda fecha de este curso.

