El Sargal, nuevo examen franjivino

El motor del Ciudad de Logroño se gripó en el peor momento en el Vicente Trueba de Torrelavega. Una derrota entraba dentro de la probabilidad ... para los riojanos en San Mateo. Unas fiestas que esconden una nueva salida muy incómoda (20.30 horas), nada menos que a El Sargal de Cuenca, territorio hostil para los equipos de la Liga Asobal. Cierto es que el pabellón municipal conquense ya no es el mismo que hace una década, pero sigue siendo un escenario que inspira respeto en los equipos que lo visitan. El Ciudad de Logroño, que suma dos puntos, se mide a los de Lidio Jiménez, que todavía no han puntuado esta temporada tras caer ante el Torrelavega (27-28) en la primera jornada y frente al Caserío Ciudad Real (25-23) en la segunda fecha de este curso.

Pero este mal inicio no debe llevar al engaño al Ciudad de Logroño, que es muy consciente de lo peligroso que es ir a Cuenca, equipo que perdió ambos encuentros en los minutos finales. «Es un Cuenca que perfectamente podría tener cuatro puntos porque creo que se le han escapado los dos partidos en los últimos minutos», comentó el entrenador del bloque franjivino, Miguel Ángel Velasco. «Es un Cuenca que está jugando bien al balonmano, que sigue teniendo una defensa muy dura y que no va a ser fácil atacarles», argumentó el míster.

A su juicio, el equipo riojano debe prestar especial atención a determinados jugadores, como Federico Pizarro o Joao Perbelini con el lanzamientos de atrás. «Luego cuentan con unos centrales desequilibrantes como el portugués Lima o (el ex-Cangas) Rajmond Toth. Al final parecía que el Cuenca igual bajaba un poco, pero para mí sigue manteniendo el nivel de los años anteriores. Y a eso le debemos sumar El Sargal, un campo complicado», agregó el preparador segoviano.

La buena noticia para Velasco es que podrá contar con Nemanja Pestic, aunque no ha podido trabajar a fondo con el lateral izquierdo, que lleva cuatro meses sin jugar. «Le tenemos que dar un margen porque viene de estar cuatro meses parado. Ha venido muy bien físicamente, pero lógicamente viene de estar todo este tiempo sin entrenar con compañeros y lógicamente en la pista se le nota».

Lo que está claro es que Pestic aumenta el número de recursos del banquillo franjivino. El Ciudad de Logroño llega a este encuentro después de quedarse sin gasolina en Torrelavega por la ausencia de efectivos. «Con la ayuda de Luis Juárez y Unai Galán, que no tuvieron muchos minutos en Torrelavega, esperemos que el equipo sea más competitivo. A ver si aspiramos a eso a lo largo de la temporada», agregó.

El Ciudad de Logroño llega a esta cita sin bajas, otra de las buenas noticias para Velasco. Un entrenador que considera que la clave para sacar algo positivo de El Sargal pasa por el estado defensivo del equipo franjivino. «Debemos estar bien atrás para aprovechar la primera y segunda oleada y llevar el partido a nuestro ritmo», sintetizó.