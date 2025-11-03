Preciado y Xoan Ledo renuevan con el Dicorpebal

Martín Schmitt Logroño Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:18 Comenta Compartir

Los capitanes del Ciudad de Logroño, Álvaro Preciado y Xoan Ledo, continuarán una temporada más en el equipo. Así lo ha anunciado el club en sus redes sociales, lo que significa una de las noticias más importantes que demuestran los nuevos aires que se respiran en el club riojano. Ambos jugadores, que se encuentran en la mejor estapa de su vida profesional, seguirán un año más vestidos de franjivino.

Las noticias buenas se le acumulan al equipo riojano, que al inicio de temporada anunció su nuevo patrocinador principal, la empresa Dicorpebal. Posteriormente se informó de la renovación del entrenador Miguel Ángel Velasco. Ahora, la novedad habla de la continuidad de sus dos mejores jugadores, los pilares del equipo, un Álvaro Preciado que llegó a Logroño en la temporada 2022/23 y que año a año ha ido creciendo, y Ledo, uno de los mejores porteros de España que aterrizó en tierras riojanas en febrero del 2024.

«Seguiremos disfrutando en Logroño de la inteligencia, la pasión y el talento de nuestro faro», ha escrito el Dicorpebal en redes sobre Preciado, que tiene 25 años. «Las paradas imposibles y la pasión en el 40x20 seguirán en el parqué del Palacio», han explicado de Ledo. Ambos jugadores comparecerán este martes en rueda de prensa.