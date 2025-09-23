Nemanya Pestic se incorpora a la disciplina franjivina
El primera línea bosnio aterriza en tierras riojanas para aportar lanzamiento exterior e intensidad defensiva
Logroño
Martes, 23 de septiembre 2025, 09:42
Tras el palo en forma de derrota en casa del Torrelavega (29-25), Miguel Ángel Velasco puede respirar con un poco de alivio. Nemanya Pestic, ... el lateral izquierdo bosnio fichado por el Ciudad de Logroño en Navidades, pudo este lunes incorporarse a la disciplina franjivina y se ejercitó con sus nuevos compañeros en el Palacio de los Deportes.
Un fichaje que llega como agua de mayo al conjunto riojano, que el domingo evidenció en carne propia el tener que afrontar la liga con una plantilla muy corta, con un solo extremo izquierdo y ausencia de más recambios en la primera línea.
Nemanya Pestic (Brcko, Bosnia, 1 de junio del 2002) es un lateral izquierdo de 1,99 metros y 100 kilos de peso. El primera línea cuenta con un buen lanzamiento exterior y además es capaz de defender. A partir de ahora Velasco evaluará si el balcánico puede situarse en el centro de la retaguardia o en el lateral.
Pestic aterriza en tierras riojanas desde el RK Vranje serbio. Antes de eso, el primera línea jugó en el Partizan, el Sloga Doboj bosnio, el Spacva Vinkovci croata y el Jedinstvo Brcko de su ciudad natal.
A partir de ahora compartirá puesto con el serbio-húngaro Andrej Pergel, con el que la comunicación es fluida, y con el navarro Unai Galán.
Pestic es una bocanada de aire fresco para un Ciudad de Logroño muy corto de efectivos. En Torrelavega, lugar al que se acercó Pestic pero sin el permiso para jugar, el equipo franjivino mostró que anda necesitado de jugadores. En el primer tiempo, los riojanos llegaron a comandar el encuentro por seis goles (6-12) pero a partir del minuto 20 bajaron las prestaciones del equipo y ya en el segundo tiempo el conjunto logroñés acabó muy cansado.
Una semana sin descanso y con la mente puesta en Cuenca
La plantilla del Ciudad de Logroño se ejercitó este lunes en el Palacio de los Deportes tras perder en Torrelavega el domingo por la tarde. Una jornada más liviana para quienes tuvieron más minutos –Pancho Lombardi, Álvaro Preciado y Xoan Ledo– y en la que comenzó a trabajar con sus compañeros Nemanya Pestic. El equipo franjivino vuelve a la acción el próximo viernes en El Sargal de Cuenca a partir de las 20.30 horas.
