Nemanya Pestic, ayer, en su primer entrenamiento con el Ciudad de Logroño. Juan Marín
Balonmano | Liga Asobal

Nemanya Pestic se incorpora a la disciplina franjivina

El primera línea bosnio aterriza en tierras riojanas para aportar lanzamiento exterior e intensidad defensiva

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Martes, 23 de septiembre 2025, 09:42

Tras el palo en forma de derrota en casa del Torrelavega (29-25), Miguel Ángel Velasco puede respirar con un poco de alivio. Nemanya Pestic, ... el lateral izquierdo bosnio fichado por el Ciudad de Logroño en Navidades, pudo este lunes incorporarse a la disciplina franjivina y se ejercitó con sus nuevos compañeros en el Palacio de los Deportes.

