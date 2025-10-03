Navarrete acoge un clínic de balonmano con Ambros Martín y Raúl Entrerríos
Logroño
Viernes, 3 de octubre 2025, 10:58
El polideportivo María Ramírez de Navarrete acogerá este fin de semana un clínic de balonmano para medio centenar de chavales. Y los nombres que ... llegan a impartir el cursillo son de un primerísimo nivel: el entrenador de la selección española femenina, Ambros Martín; el excentral español Raúl Entrerríos; el exportero del Ciudad de Logroño y parte del cuerpo técnico de Las Guerreras, Jorge Martínez, y los preparadores físicos María Cadens e Imanol Echezarreta.
El programa de tecnificación organizado por la Federación riojana y la Federación Española está destinado a jugadores (masculinos, para nacisdos del 2009 al 2011, y las chicas, del 2011 al 2013) y comenzará el sábado a las 9.00 horas. A partir de entonces, el grupo se dividirá en dos grupos, masculinos y femeninos. Las chicas trabajarán con Ambros Martín, María Cadens y Jorge Martínez, mientras que los varones lo harán con Raúl Entrerríos, Echezarreta y Jorge Martínez.
Por la tarde, después de comer, el clínic comenzará a las 15.30 con una charla para los porteros por parte de Jorge Martínez. Los entrenamientos continuarán hasta las 19.15 y los participantes se desplazarán a ver el partido entre el Sporting y el Zonzamas en el Palacio. La actividad acabará el domingo al mediodía.
