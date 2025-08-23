El Logroño sale con muchas dudas de Eguía

El Torneo de Eguía ha dejado muchos deberes por hacer al Ciudad de Logroño. El coladero de la primera parte ante el Limoges en la ... semifinal, al menos no se repitió ante el Cesson-Rennes, pero el choque dejó también bastantes incertidumbres que Miguel Ángel Velasco deberá resolver en las próximas semanas. El cuadro capitalino perdió por 25-31 y dejó muchas dudas en las dos partes de la cancha.

El inicio fue un espejismo de lo que después fue el encuentro porque la apertura del duelo permitió ver a un cuadro franjivino más sólido en defensa y, aunque en ataque le faltaba continuidad, conseguía combinar con los pivotes en sus mejores acciones ante un rival que también intentaba ponerse serio atrás. Eran los franceses los que tenían mas regularidad frente a un conjunto logroñés que pese a llevar la iniciativa acumulaba demasiados errores en lanzamientos aparentemente sencillos y pérdidas infantiles.

Así se mantuvo el duelo hasta el 11-10, pero entonces el Logroño perdió también la dureza defensiva ante un Cesson-Rennes que combinaba con facilidad y encontraba las grietas en el débil muro flanjuvino, Los de Velasco, además, se bloqueaban en ataque y recibieron un duro parcial final para irse al descanso con un preocupante 12-18.

De nuevo tras la reanudación se vio un amago de reacción que no llevó a nada por la inconsistencia de los franjivino. Se repitieron los mismos errores de la primera mitad y el Cesson-Rennes volvió a sacar ventaja de sus transiciones bien llevadas y sin excesiva oposición para elevar su renta hasta los nueve goles en varias ocasiones. Al Logroño le faltó energía para dar respuesta y el partido se dejó ir entre la pobre imagen y las dudas por resolver de los de Velasco tras este torneo.