Josu Pérez
Balonmano

El Logroño sale con muchas dudas de Eguía

El conjunto franjivino volvió a ofrecer una mala versión en las dos partes del campo, esta vez ante un Cesson-Rennes muy superior

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Sábado, 23 de agosto 2025, 19:11

El Torneo de Eguía ha dejado muchos deberes por hacer al Ciudad de Logroño. El coladero de la primera parte ante el Limoges en la ... semifinal, al menos no se repitió ante el Cesson-Rennes, pero el choque dejó también bastantes incertidumbres que Miguel Ángel Velasco deberá resolver en las próximas semanas. El cuadro capitalino perdió por 25-31 y dejó muchas dudas en las dos partes de la cancha.

