El BM Logroño prepara su duelo ante Bidasoa consciente de que no tiene margen de error

Martín Schmitt Logroño Sábado, 24 de mayo 2025, 08:40

El Ciudad de Logroño sigue soñando con Europa. No es algo que le obsesiona, pero el equipo es consciente de que sacar el billete continental ... no es una locura. También sabe el club franjivino de que no depende de sí mismo para que uno de las plazas de la EHF recale en tierras riojanas. Lo que realmente está en sus manos es que debe ganar los dos encuentros que le restan disputar en esta espectacular segunda vuelta.

El primero de ellos, este domingo, ante el segundo clasificado de la Liga Asobal, un Bidasoa que está defendiendo esa posición con uñas y dientes. Los vascos llegan a este encuentro después de igualar en Huerta del Rey frente a una de las revelaciones de la temporada, el Atlético Valladolid. Antes de eso, sumaron dos angustiosas victorias en Artaleku, contra el Anaitasuna (30-29) y frente al Granollers (30-28), equipo que le quiere «robar» el segundo puesto de la clasificación. Los irundarras y el Granollers suman 39 puntos, cuatro más que los riojanos. El Torrelavega, con 37, recibe este domingo al Anaitasuna. El equipo navarro se encuentra en una situación muy delicada, actualmente en zona de promoción de descenso. Los cántabros cerrarán la temporada en casa del Atlético Valladolid, equipo que esta temporada no ha perdido de local. Así, el Ciudad de Logroño está obligado a ganar los dos encuentros restantes, frente al Bidasoa y al Ademar, el domingo siguiente, y esperar un tropiezo del Torrelavega, del Bidasoa, que juega su última carta en casa de un Puente Genil muy comprometido, o el Granollers -se mide al Nava y al Guadalajara-. El equipo franjivino se presentará en el pabellón Artaleku este domingo (18.00, hora unificada para las dos últimas jornadas de la liga) con todos sus efectivos salvo Josip Zaja, que ya hace algunas cosas en pista pero que no se le espera para este curso.

