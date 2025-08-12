El BM Logroño da un paso al frente en el primer amistoso de la pretemporada

El Ciudad de Logroño derrotó al Toyoda Gosei Blue Falcons el domingo al mediodía por 33-30. Más allá del triunfo del equipo franjivino frente ... al campeón japonés, las sensaciones que dejó el cuadro de Miguel Ángel Velasco fueron positivas. Sobre todo después de diez sesiones de trabajo y con siete caras nuevas a falta de la llegada de Nemanya Pestic.

Aunque lógicamente cometió errores, por ejemplo en lanzamientos claros desde los seis metros, el Ciudad de Logroño mostró momentos de muy buen balonmano que gustaron a los aficionados que se acercaron al Palacio en una jornada de mucho calor. Cerca de 700 personas, según datos ofrecidos por el club, se acercaron a ver el debut de los hombres de Velasco.

Los nuevos integrantes del bloque franjivino dieron la talla. Marcos Cancio detuvo cinco balones en los poco más de veinte minutos que estuvo en pista. Despertó algunos aplausos de los aficionados, al igual que Panchito Lombardi. El extremo argentino sorprendió por su velocidad y capacidad goleadora. De hecho, fue el máximo artillero del equipo con ocho dianas.

El joven Unai Galán, que el año pasado se entrenaba una vez por semana con el equipo franjivino, también dejó buenas sensaciones en el parqué del Palacio de los Deportes. El navarro brilló en el lateral izquierdo y mostró carácter para anotar cuatro tantos.

Miguel Martínez Lobato también jugó un buen encuentro, aunque sufrió en el lateral derecho una marca pegajosa por parte del equipo nipón. Su hermano Álvaro también jugó un buen encuentro, destacando su papel en el centro defensivo junto a un Ivan Popovic llamado a ser el jefe de la retaguardia. El serbio demostró que está completamente recuperado de su lesión en el tendón de aquiles que le dejó en el dique seco la temporada pasada en el Ademar. Aitor García también dejó pinceladas de lo que puede brindar, tanto en defensa como en ataque. Un pivote distinto que puede ser muy útil en los partidos rápidos.

En general, el BM Logroño dejó sensaciones positivas, según explicó Velasco. «El equipo compitió muy bien. Uno de los objetivos que teníamos era darle continuidad a los balones y se logró. Llegaron muchos balones a los extremos. Además, hicimos buenos balances contra un equipo muy rápido como el japonés», señaló el segoviano. «Con los pocos días que llevamos se ve el equipo bastante conjuntado. Es para estar contento», agregó.

Velasco también aplaudió la cantidad de aficionados que se acercaron al Palacio en un día y una hora complicada y de tantísimo calor. «Según fuentes oficiales, habría sobre unas 700 personas. Eso es bueno, que en pleno mes de agosto venga tanta gente. Un domingo, al mediodía, con 36 grados. Creo que nadie lo esperaba», apuntó. «Siempre esperas que venga gente, pero prácticamente la grada recta estaba llena y en ese aspecto creo que está muy bien. Somos un equipo que con gente en el Palacio es difícil ganarnos», añadió.

El Ciudad de Logroño volverá a jugar un amistoso el próximo jueves, en Nava de la Asunción (20.00 horas). A partir de entonces, la plantilla franjivina gozará de cinco días libres y volverá a ejercitarse el martes 19.