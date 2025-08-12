LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Martínez pugna con el jugador Fusi del Toyoda Gosei. Sonia Tercero
Balonmano | Liga Asobal

El BM Logroño da un paso al frente en el primer amistoso de la pretemporada

El equipo franjivino deja sensaciones positivas en un encuentro al que asiste más afición de la esperada por el club

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Martes, 12 de agosto 2025, 07:53

El Ciudad de Logroño derrotó al Toyoda Gosei Blue Falcons el domingo al mediodía por 33-30. Más allá del triunfo del equipo franjivino frente ... al campeón japonés, las sensaciones que dejó el cuadro de Miguel Ángel Velasco fueron positivas. Sobre todo después de diez sesiones de trabajo y con siete caras nuevas a falta de la llegada de Nemanya Pestic.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La agresión a un joven el sábado «caldea» Calahorra
  2. 2

    El ladrillo avanza en Logroño: tres nuevas promociones
  3. 3 La tableta de hachís que no era de nadie
  4. 4 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  5. 5

    «El sueño del papa siempre fue ser misionero y eso va a ser para todo el mundo»
  6. 6

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no lo apuñalen»
  7. 7

    La Rioja suma tres pensionistas al día el último año y el gasto mensual supera los 97 millones
  8. 8 El día más caluroso del verano: Haro y Alfaro lideran el sofocante lunes con máximas de casi 42 grados
  9. 9

    La indignación sacude Gaza tras la muerte de seis periodistas en un ataque israelí
  10. 10

    «Los jóvenes de hoy tendrán su pensión, pero no tan buena como la de sus padres»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El BM Logroño da un paso al frente en el primer amistoso de la pretemporada

El BM Logroño da un paso al frente en el primer amistoso de la pretemporada