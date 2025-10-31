LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La defensa volverá a ser capital para las riojanas, que a punto estuvieron de dar la sorpresa ante el Bera Bera. Sonia Tercero
Balonmano

Arrecife, territorio propicio para el Grafometal

El conjunto logroñés juega en terreno canario ante un colista que no ha sumado todavía punto alguno en la Liga Guerreras

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:18

Rompió el Bera Bera el pasado miércoles la racha de cuatro victorias consecutivas que arrastraba el Grafometal Sporting La Rioja. Sin embargo, la derrota por ... la mínima (21-22) en el Palacio de los Deportes dejó un sabor parecido al del triunfo ya que las logroñesas trataron de tú a tú al líder de la liga, que a punto estuvo de llevarse un susto en su visita a la capital riojana.

