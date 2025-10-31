Arrecife, territorio propicio para el Grafometal

Rompió el Bera Bera el pasado miércoles la racha de cuatro victorias consecutivas que arrastraba el Grafometal Sporting La Rioja. Sin embargo, la derrota por ... la mínima (21-22) en el Palacio de los Deportes dejó un sabor parecido al del triunfo ya que las logroñesas trataron de tú a tú al líder de la liga, que a punto estuvo de llevarse un susto en su visita a la capital riojana.

El choque ante el cuadro donostiarra volvió a mostrar el buen momento de las de Luismi Ascorbe, que han convertido al Grafometal en una de las mejores defensas de la Liga Guerreras.

Hoy tienen las logroñesas la oportunidad de retornar a la senda de la victoria. Las sportinguistas han viajado hasta Arrecife para medirse al Cicar Lanzaronte Ciudad de Arrecife, esta tarde, a partir de las 19.30 horas. Las isleñas son las colistas de la competición y cuentan todos sus partidos por derrotas. Ocho tropiezos acumulan las canarias. En el choque que más cerca han estado de la victoria, ante el Zonzamas Plus Car de Lanzarote, acabaron perdiendo por tres goles de diferencia (21-24).

Precisamente, al otro equipo canario de la liga ya le ganó el Grfometal hace unas jornadas por un claro 26-19.

Cierto es que el equipo dirigido por Luismi Ascorbe no debe despistarse para no verse sorprendido por las hoy locales. Si las verdeamarillas mantienen su nivel atrás, tendrán mucho ganado.

No ha demostrado hasta el momento el Cicar una capacidad goleadora excesiva. De hecho, las canarias son el segundo equipo menos anotador de la liga, solo por detrás del Grafometal (163 frente a 167).

Eso sí, la diferencia principal radica en que las riojanas protegen mucho mejor la portería que sus rivales de esta tarde. Las isleñas son el segundo equipo más goleado de la categoría, por detrás del Morvedre, con 217 tantos encajados.

El triunfo en el Pabellón Municipal de Titerroy mantendría a las de Ascorbe en la zona media de la tabla (ahora mismo son séptimas) y les dejaría en una buena disposición de cara al partido de la siguiente jornada, en la que las capitalinas recibirán en el Palacio (viernes, a las 20.30 horas) al Replasa Beti Onak, en el duelo de equipos revelación de la temporada.