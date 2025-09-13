El Ciudad de Logroño tira el cohete

Se acabó la espera para los amantes del balonmano. Tres meses y doce días después el Ciudad de Logroño regresa al Palacio de los Deportes ... en un partido oficial. Lejos queda la victoria por la mínima ante el Ademar León (30-29) con la que se cerró la pasada campaña en la quinta posición.

Los pupilos de Miguel Ángel Velasco disputan esta tarde (17.15 horas) la primera jornada de la temporada 2025/26 en la Liga Asobal con un primer objetivo abstracto, «estar lo más arriba posible», y con otro más concreto en el horizonte, pelear por los puestos europeos.

El rival de esta tarde será el Guadalajara y el objetivo el de siempre, ganar, aunque el preparador franjivino es consciente de la dificultad que presentan todos los primeros partidos de temporada, máxime si son en casa: «Siempre es complicado, da igual contra quién sea, esos nervios, encima en casa. Tenemos muchas ganas de que empiece el partido, de competir oficialmente y de hacer una buena temporada».

Aunque el Guadalajara logró la permanencia en la última jornada de la pasada campaña, este dato ya es viejo. El equipo que dirige Juan Carlos Requena ha cambiado gran parte de su plantilla –ocho fichajes– y ha protagonizado una pretemporada intensa y que se ha cerrado con buena nota.

Por el contrario, el Ciudad de Logroño ha dejado luces y sombras en los amistosos veraniegos. Las dos derrotas del Torneo de Eguía sembraron dudas en los aficionados, que esperan ver esta tarde la mejor versión de los locales.

El equipo riojano ha sufrido una importante transformación y el técnico segoviano ha optado por disputar menos partidos en pretemporada para poder trabajar más en el sistema de juego, tan decisivo en los equipos con entrenadores de la 'escuela Pastor'. «Somos una plantilla corta con solo un extremo izquierdo, con dos chavales en la primera línea. Va a depender mucho de que nos respeten las lesiones, el poder hacer algo bonito y algo chulo», reconocía el técnico durante la semana.

Precisamente este miércoles Luis Juárez y Unai Galán sufrieron sendos esguinces. Este último no tendrá problemas para estar hoy ante Guadalajara. Sin embargo, Juárez lo tendrá más complicado.

Miguel Ángel Velasco resume el sentir de la plantilla franjivino: «Queremos empezar con buen pie esta primera vuelta para no llegar con el gancho. El año pasado fue un despropósito porque lo arrastramos el resto de la temporada». Y es que durante la primera vuelta de la pasada temporada el Ciudad de Logroño solo ganó un partido en el Palacio, una circunstancia que condicionó toda la temporada.

La Liga Asobal arranca con el Barcelona como principal favorito. El equipo azulgrana es más terrenal cada campaña que empieza, como se pudo comprobar la última en la que perdió dos partidos y empató otro, pero aun así es el principal y casi único candidato. Por detrás, persiguiendo a los catalanes, volverán a estar una año más Bidasoa, Granollers, Torrelavega y Ademar.