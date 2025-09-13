LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Plantilla y cuerpo técnico del Ciudad de Logroño. Juan Marín
Balonmano | Liga Asobal

El Ciudad de Logroño tira el cohete

El equipo franjivino inicia esta tarde (17.15 horas) la nueva temporada recibiendo en el Palacio de los Deportes al Guadalajara

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:38

Se acabó la espera para los amantes del balonmano. Tres meses y doce días después el Ciudad de Logroño regresa al Palacio de los Deportes ... en un partido oficial. Lejos queda la victoria por la mínima ante el Ademar León (30-29) con la que se cerró la pasada campaña en la quinta posición.

