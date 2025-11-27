Las Guerreras juveniles de Ascorbe ganan el Escandibérico
Logroño
Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:04
Las Guerreras juveniles, que cuentan con el riojano Luismi Ascorbe como segundo entrenador de Cristina Cabeza, ganaron el Torneo Escandibérico disputado en Largo Da Igreja ( ... Portugal) el pasado fin de semana. La selección española venció a Noruega por 25-27, a Suecia 33-25 y a Portugal 17-25.
